李懿預約情郎 新年嗑第一餐

成語蕎昨在宜蘭參加跨年表演，她在比基尼馬甲後面加暖暖包抗寒。

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中國時報
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李懿昨穿白色小洋裝在台南主持跨年晚會。

伊林娛樂打造、在日本出道的男團noovy及「甜心女神」成語蕎去年12月31日在宜蘭跨年演出，李懿、杜詩梅分別在台南、基隆主持跨年，陪大家迎接2019。昨晚宜蘭天氣溼冷，noovy霸氣說：「身為在日本打拚的孩子，我們沒在怕，台灣這種冷度小Case。」團員JK說，看到粉絲穿著雨衣、撐雨傘在台下看他們彩排，心裡很感謝也很心疼。

noovy演唱8首歌，其中首唱即將在日本發行的動漫主題曲〈SPEED UP〉，Shawn表示，昨晚是第2次參加跨年表演，前年他們首次在台中表演，當時才出道3個月，數萬人的場面最難忘，「我們在台上都是笑的，第一次體會到很享受舞台，唱完跨年，下台用跳的，因為小時候在電視機前看跨年表演，那次看到家人在台下很感動。」

杜詩梅拚生豬寶

成語蕎昨晚第1次以歌手身分表演，她唱3首不同曲風新歌，心情興奮。她說沒表演時就披著大外套、喝溫熱水禦寒。以往跨年印象深刻的是，有次她在台上丟禮物給民眾，有個粉絲一度要爬上台，結束後，她和台下民眾握手，差點被拉到台下。

李懿昨在台南主持，她提早2天前往品嘗美食，吃滿玩滿。她說主持是4個人輪流，不會緊張，往年跨年都在工作中度過，今年男友愛相隨，等她收工後再和朋友們吃消夜，笑說以往台北家裡都是朋友跨年聚會地方，但這次她和男友在台南，「一群朋友突然就流離失所了」。

杜詩梅已連續第2年在基隆主持跨年，她現在是花蓮媳婦，昨對基隆溼冷天氣不太適應，穿了褲襪、發熱褲、棉厚襪禦寒。

42歲的她，去年6月登記結婚，婚前曾小產，這半年推掉不少演藝工作，待在花蓮調養身體也幫老公經營燒烤店，她說今年準備再拚生寶寶。

(中國時報)

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