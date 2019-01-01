六福皇宮熄燈期待再相見

在熄燈派對尾聲，六福旅遊集團董事長莊豐如（右一）於六福皇宮飯店大廳，送上代表祝福與愛的玫瑰花給離場的賓客。（盧禕祺攝）

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中國時報
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前總統馬英九（前排左起）、六福旅遊集團總裁莊秀石與六福旅遊集團董事長莊豐如一同出席六福皇宮的熄燈派對。（盧禕祺攝）

台北威斯汀六福皇宮去年12月31日舉辦熄燈派對，不少老客人前來參與，六福旅遊集團董事長莊豐如、六福旅遊集團總裁莊秀石、台北威斯汀六福皇宮總經理周復華親臨現場，開幕時任台北市長的前總統馬英九也到場見證別具意義的熄燈日：「我還記得，2007年宣布參選總統的時候，我發表的第一個政見（東北亞黃金航圈）就在六福皇宮，所以對這裡印象非常深刻。」

馬英九任台北市長時，對「六福」名稱很好奇，「因為通常是說五福臨門，後來才知道原來除了富貴、長壽、康寧、修好德、善終，第六福就是旅遊。」這才知道品牌是如此強調旅遊，並希望帶給來這裡的人溫馨幸福感。

六福村官網業績旺

六福旅遊集團董事長莊豐如頻拭淚，語帶哽咽：「再見不是不會再見，是很快會再見，謝謝大家！」許多老員工和老客人都紅了眼眶，紛紛給莊豐如大大的擁抱。莊豐如也表示，集團積極找尋適合的地點開新飯店，海內外沒有設限，目前台北六福萬怡酒店將承接重擔，成為六福旅遊集團飯店品牌主力。

2018年，六福旅遊集團旗下的台北六福萬怡酒店開幕3年便達成12月單月損益兩平，六福村主題樂園自2017年底起推出四季慶典大受歡迎，全新的露營體驗開賣後幾乎場場爆滿，2018年入園數近140萬人次，較前1年年成長近1成，六福村官網業績更較去年同期成長8倍，但旗下元老級的飯店品牌六福皇宮因房東國泰人壽宣布解約，在2018年最後1天結束長達20年的經營。

(中國時報)

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