瘋狂運動會 黃鐙輝雙兒軋車

2019年01月01日 01:19 中國時報 洪秀瑛 報導

阿丸（左）和弟弟阿寶玩「瘋狂搖搖車」，兄弟倆PK競速。（盧禕祺攝）

一家四口戴著帽子、拿玩具槍在「NERF射擊區」體驗驚險刺激遊戲。（盧禕祺攝）

卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會

黃鐙輝和太太萁萁育有1女2子，日前抽空帶著6歲兒子阿丸和2歲的阿寶，前往國立臺灣科學教育館體驗「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，阿丸在家裡有各式各樣玩具槍，一到這個大型室內遊樂場也激起戰鬥魂，最喜歡玩「NERF射擊體驗區」，阿寶抱著各種球滿場跑，兄弟倆玩得滿頭大汗、流連忘返，阿丸還要爸媽找時間帶他再接受挑戰。

「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」場內有10項卡通場景的互動體驗設施，可以一票玩到底，還有7部高人氣卡通明星的真人比例公仔，讓大小朋友拍照打卡。阿丸和阿寶在「BEN 10瘋狂搖搖車」趣味競速PK，黃鐙輝在旁當啦啦隊喊「加油」，阿丸一路領先，到達終點還興奮高舉雙手喊「衝破終點線，我贏了。」

父子踢球對決

阿寶玩「探險活寶─老皮極限障礙賽」活動力十足，跟著哥哥爬上爬下，阿丸對老皮、花花等卡通明星如數家珍；在「探險尋寶趣」中，阿寶埋進球堆裡玩瘋了，阿丸則從球堆裡找到5個寶物。

黃鐙輝帶著阿丸到「泡泡足球隊隊碰」遊戲區，體驗刺激的足球對決，阿丸一開始就把球踢進球門，開心得不得了。黃鐙輝平時工作外，喜歡帶3個小孩打球、玩沙、放風箏，接觸大自然，他推薦時藝多媒體舉辦的「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，「讓孩子們在室內玩趣味運動競賽很不錯。」

講求親子溝通

提到親子教養，他認為現在父母忙碌，習慣用3C產品陪伴孩子，「公共場合或高鐵上，小孩如果突然情緒來了可以用3C救一下，但和小孩有互動、和他們多說話才是『優質陪伴』。」他也常和3個孩子溝通食物鏈關係，要8歲的女兒幫他照顧阿丸，然後阿丸要照顧最小的阿寶，而他則會講故事給孩子聽，作為獎勵。

(中國時報)