GiRL愛女生1月號精選－翁嘉薇聲音控 低嗓男難抗拒

各務孝太（左）和翁嘉薇在電影裡談異國戀。（石智中攝）

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中國時報
專訪
各務孝太散發一種日系的喜感。（石智中攝）
翁嘉薇笑起來仙氣十足。（石智中攝）

日籍演員各務孝太和新生代女演員翁嘉薇，在電影《最是橙黃橘綠時》飾演情侶，劇組從台灣拍到鹿兒島，耗資3000萬，本土少女碰上日本男孩在80年代談異國戀，無論戲裡還是戲外都不簡單！

翁嘉薇先在台灣拍攝1周，又到日本拍了20天，在日本拍攝是11月底，還遇到寒流，有場戲她必須上山拍旭日東昇的美景，凌晨3點就化好妝在山邊等太陽，一行人沿著山間步道走，登頂後體感溫度才2、3℃，她又因為穿單薄戲服，整個人痛苦到不行。

「天亮太陽出來的瞬間，好像是聖光普照。」翁嘉薇說，當下所有工作人員異口同聲感嘆：「總算沒有白等。」接著一直拍到中午，睡到飽的各務孝太才上山開拍，她無奈表示：「看他睡得很飽，我2天只睡1小時。」

花1個月學日文

不僅如此，翁嘉薇為了演出時能把日文說得流利，本來連50音都不會念的她，花了1個月的時間學日文，請日文老師錄自己的台詞來聽，期間無論是走路、騎車，都戴上耳機，還請各務孝太幫忙聽自己的發音，「日文發音很細，光是關西腔、大阪腔都會聽得出來不同。」

翁嘉薇片中角色個性暴衝，跟80年代女生的形象完全不同，因為跟家人吵架就隻身到日本打拚，情緒一直都很亢奮，走路蹦蹦跳跳，她形容這個角色就像班上會模仿吳宗憲的女同學，太有活力，跟本人的個性大相逕庭。

相較起來，國小六年級就來台灣生活的各務孝太，拍攝工作似乎輕鬆許多，女主角要努力裝成日文通，他卻只要裝作中文聽不太懂，最累的一場戲，是他要在寒冬中等車站關門。

沒時間了解彼此

翁嘉薇跟各務孝太因為電影相識，兩人在前期表演課初見面，日本片場才合拍，且只有剛到日本的前2天的時間能培養感情，因為都喜歡穿古著，所以一起逛了古著店，沒太多時間了解彼此。

電影外兩人似乎不是彼此的菜，沒談過異國戀的翁嘉薇自認是臉盲，帥不帥分不太出來，卻是十足聲音控，對低沉嗓音無法抗拒，喜歡有低頻的男生陪她睡前聊聊天，「我對聲音很敏感，太吵的人當朋友就好。」拍戲休息的時候，她也會開啟雷達模式，周遭友人說話較低沉，馬上就會吸引她的注意。

各務孝太喜歡皮膚白、腿型美的女生，他初戀在國三，跟班上女同學談了第1次戀愛，巧的是真實戀愛的過程，和電影裡的異國戀類似，「我們在一起2年半，後來她去日本讀設計，我從日本來台灣念書、工作，當初接到這部戲，就覺得跟我的遭遇太像了！」精彩內容全文請見今（1月1日）出刊的《Girl愛女生》雜誌。

(中國時報)

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