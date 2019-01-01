卡爾拉格斐驚爆靈感靠做夢

2019年01月01日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

香奈兒創意總監卡爾拉格斐（右）與《VANITY FAIR》法國版時裝與專題編輯維吉妮穆扎，一起檢視模特兒穿上2018春夏高級訂製服。（NETFLIX提供）

香奈兒有多個工坊，每個工坊都由一位首席裁縫師監督，負責羽飾、製帽、刺繡、花卉等工作。（NETFLIX提供）

綺拉奈特莉是香奈兒忠誠支持者，在《花都教主柯蕾特》洛杉磯首映會上，穿著2018春夏高級訂製羽飾刺繡禮服。（CFP）

瑪格羅比在《雙后傳》紐約首映會，穿上2018春夏高級訂製透視亮片晚禮服，氣勢壓人。（美聯社）

克蘿伊塞凡妮在威尼斯影展亮相時，梳丸子頭配2018春夏高級訂製粉色羽毛小禮服，俏皮可愛。（CFP）

Netflix紀錄片《決戰7日》（7 Days Out）記錄香奈兒創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）與其團隊在2018春夏高級訂製服大秀前一星期的最後準備階段，一窺組織結構、工坊裡的藏鏡人，以及一件高級訂製服如何製作。身為香奈兒核心人物，老佛爺不諱言1982年接手時，所有人都勸他「不要碰，它（香奈兒）已死。」他自信地說：「事實上它是已經死了。但當我開創一個時裝系列，一切都煥然一新。」

過去在巴黎，每天下午都有時裝秀，老佛爺說：「現在不一樣了，人們都上網看，有數十億人口，我們活在另一個世界，但這世界不代表高級時裝已經終結。」老佛爺希望香奈兒很「法式」，2018春夏高級訂製服大秀以花園為主題，正是具現化這個精神指標，「我想香奈兒成為的模樣，和我想法國高級時裝成為的模樣，就是法式。我不是法國人，但我比法國人更能堅持這一點。身為法國人會有點沉重，但像我這個外地人，可以說『我愛法國，我想事情變得法式』。」

香奈兒高級時裝 純手工製

老佛爺如何有源源不絕的法式靈感？他語出驚人透露，多數設計都是「睡覺時夢見」，「第2天早上我會畫下草圖，因為所有草圖都是我自己畫，我不製作服裝，如果我要製作服裝，就沒有時裝系列，這花太多時間，並非我的工作。」

幫老佛爺實現設計理念的是創意工作室總監維吉妮（Virginie Viard），她負責香奈兒的高級時裝、早春、工坊及高級訂製等8個系列，除了協調所有團隊，還有最重要的試衣。她說：「裁縫師都依照卡爾的指示，把布料塑造成4個維度，因為你也要有移動的維度。」

高級時裝不只是昂貴的衣物，還是一種特別的製衣方式，以純手工製造衣服。香奈兒設有多個工坊，每個工坊都由一位稱為首席裁縫師的主管監督；而系列中每一件服裝在時裝秀6周前開始製作，至少需要160個小時，價格可從數萬美元到數十萬美元不等。

自認創作藝術 與時尚為伍

紀錄片還可一窺老佛爺私下最真誠的一面，包括對服裝的要求與堅持，還有冷面笑將個性。好比試裝時他看到洋裝的肩膀加了軟襯料會自嘲：「對，價格這麼高，最好要加點東西，不然（肩膀）會像大便般掉下來。」身為總監他每天要做太多決定，不得不快狠準，「人們猶豫時最糟，你需要有一個確切的想法，貫徹始終，如果出現問題，需要在3秒內解釋。」

很多人都有童話一般的想法，幻想時裝是怎麼樣，以及時裝設計師是怎麼樣，香奈兒的神話正滿足了這一點：香奈兒對人們來說代表著時尚，至高無上。不過老佛爺始終認為自己只是位藝術創作者，他說：「我不認為自己是個世界名人，沒有，我只是工人階級，與時尚為伍。我在乎這工作，我有一個嚴格精確的概念，而我會貫徹始終。」

(中國時報)