2019最受期待10款新車亮相 國產ALTIS和FOCUS成焦點 雙B大型豪華SUV對戰

2019年01月01日 04:10 中國時報 陳大任 報導

BMW 3系列廠方代號G20的大改款BMW 3系列，車身尺碼較前代再放大，車長超過4.7公尺，軸距也加長超過4公分，外觀更顯霸氣，是今年BMW在台銷售主力之一。（BMW提供）

MAZDA 3大改款MAZDA 3依然提供4門（左）及5門2種車型，外觀予人更加侵略性的樣貌。（MAZDA提供）

TOYOTA ALTIS第12代第12代TOYOTA ALTIS擁有全新外觀設計，圖為美國市場銷售的Hybrid版本，具有21.26km/L的綜效油耗表現。（TOYOTA提供）

VW T-ROCVW T-ROC是VW車系向下延伸的休旅車款，有著年輕動感的造型，帶點輕度越野的風格，主打熱愛戶外運動的消費者。（VW提供）

SKODA SCALASKODA SCALA定位介於FABIA與OCTAVIA之間，將彌補Skoda Taiwqn現行空缺的中型掀背車戰線。（SKODA提供）

FORD ST-Line福特六和今年將推出全新世代的國產FOCUS，圖為歐洲的FORD ST-Line運動版。（FORD提供）

AUDI A6最新一代的AUDI A6其實早在去年第一季亮相，台灣上市的時間預估會在今年下半年，圖為旅行車款。（AUDI提供）

Mercedes-Benz GLE具備優異的越野特性，將可選配3排座椅、6人乘坐，原廠最新消息表示GLE已成為同級車中首款符合Euro 6d標準的運動休旅車。（Mercedes-Benz提供）

TOYOTA RAV4第5代TOYOTA RAV4預計第2季上市，全新TNGA平台車身，車內較前代更寬更長，但外型更加緊實。TOYOTA RAV4 Adventure Lunar Rock Ice Edge Roof版（見上兩圖）訴求越野性能。（TOYOTA提供）

延續2018競爭激烈的車市氛圍來到2019，今年將有多款新車等著跳上車市擂台一較高下，有些是世代交替的大改款，承續前代光榮歷史繼續奮鬥，有些全新面孔，試圖在現有車市結構中，再開創出不同的消費市場。我們挑出10款新車搶先亮相。

國產車市今年至少有2款新車最受車迷關注，一是採用全新TNGA模組化底盤打造的TOYOTA ALTIS，二是FORD已在歐洲及大陸發表的第4代FOCUS，可以預期這2款車都將帶給消費者全新的駕馭體驗。

眾強棒有光環有黑馬

另外，MAZDA 3將在今年引進，是否能承續前代在2016、2017年連奪前10大熱銷車款光環，外界拭目以待。不過，全新引進的SKODA SCALA已被界業視為打亂FORD FOCUS、MAZDA 3、TOYOTA AURIS三強之爭的另一隻黑馬。

運動休旅車依然是市場焦點，去年紐約車展亮相的TOYOTA RAV4一口氣提供XSE、Limited、Adventure不同版本，全新外觀、內裝讓人眼睛為之一亮，越野取向的Adventure更是一改過往RAV4在台予人較為都會休旅的印象。此外，VW也將在下半年引進跨界休旅車T-ROC、T-CROSS。

進口豪華房車選擇多

豪華運動休旅車的部分，BMW X7去年首度在洛杉磯車展亮相，尊貴大器的外觀、豐富多元的內裝配置與底盤設定全都是優勢。Mercedes-Benz則以新款GLE應戰，外觀似乎改變不大，但細處仍有多處重新修飾，最實質的成效就是在風阻系數優化，從先前的0.32cd降至0.29cd。

雖然流行趨勢是站在運動休旅車這邊，但是進口豪華房車市場還是很熱鬧，Audi將引進旗艦A8、中大型房車A6和轎跑車A7。Mercedes-Benz去年底在台上市的小改款C-Class今年將遇上大改款BMW 3系列。另外，VW也有計畫引進最新轎跑車ARTEON，搶攻年輕白領客群。

(中國時報)