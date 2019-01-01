2019最受期待10款新車亮相 國產ALTIS和FOCUS成焦點 雙B大型豪華SUV對戰

延續2018競爭激烈的車市氛圍來到2019，今年將有多款新車等著跳上車市擂台一較高下，有些是世代交替的大改款，承續前代光榮歷史繼續奮鬥，有些全新面孔，試圖在現有車市結構中，再開創出不同的消費市場。我們挑出10款新車搶先亮相。
國產車市今年至少有2款新車最受車迷關注，一是採用全新TNGA模組化底盤打造的TOYOTA ALTIS，二是FORD已在歐洲及大陸發表的第4代FOCUS，可以預期這2款車都將帶給消費者全新的駕馭體驗。
眾強棒有光環有黑馬
另外，MAZDA 3將在今年引進，是否能承續前代在2016、2017年連奪前10大熱銷車款光環，外界拭目以待。不過，全新引進的SKODA SCALA已被界業視為打亂FORD FOCUS、MAZDA 3、TOYOTA AURIS三強之爭的另一隻黑馬。
運動休旅車依然是市場焦點，去年紐約車展亮相的TOYOTA RAV4一口氣提供XSE、Limited、Adventure不同版本，全新外觀、內裝讓人眼睛為之一亮，越野取向的Adventure更是一改過往RAV4在台予人較為都會休旅的印象。此外，VW也將在下半年引進跨界休旅車T-ROC、T-CROSS。
進口豪華房車選擇多
豪華運動休旅車的部分，BMW X7去年首度在洛杉磯車展亮相，尊貴大器的外觀、豐富多元的內裝配置與底盤設定全都是優勢。Mercedes-Benz則以新款GLE應戰，外觀似乎改變不大，但細處仍有多處重新修飾，最實質的成效就是在風阻系數優化，從先前的0.32cd降至0.29cd。
雖然流行趨勢是站在運動休旅車這邊，但是進口豪華房車市場還是很熱鬧，Audi將引進旗艦A8、中大型房車A6和轎跑車A7。Mercedes-Benz去年底在台上市的小改款C-Class今年將遇上大改款BMW 3系列。另外，VW也有計畫引進最新轎跑車ARTEON，搶攻年輕白領客群。
(中國時報)