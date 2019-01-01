超市量販撿便宜 零食、咖啡、火鍋料買1送1

頂好可口可樂暖心毯護禮330mlx6，269元。（頂好提供）

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中國時報
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全聯寬巷子火鍋湯底單袋240元，今有買1送1優惠。（全聯提供）
全聯特濃韋恩咖啡320ml，今單罐24元、4罐79元。（全聯提供）
愛買啵啵氣泡清酒330ml，8日前原價52元、特價46元。（愛買提供）（飲酒過量有礙健康）
頂好超市因應豬年設計驚喜福袋99元，6日前可用約1折優惠購買總價值900元的產品。（頂好提供）
愛買午後紅茶─奶茶米妮經典組，3罐入附贈玩偶，199元。（愛買提供）

元旦連假天氣溼冷宅在家，超市、量販零食、咖啡、火鍋料買1送1，還有限時滿2000元享9折優惠。全聯針對連假精選促銷品項加強備貨量，今（1日）寬巷子火鍋湯底單袋240元、上海老鍋底單袋210元買1送1，196間門市熱美式原價25元、特價買1送1，預計業績可較平日增約2成。

愛買今年首度辦跨年購物節，HAPPY GO會員昨日與今日單筆付款金額滿2000元享9折，最高回饋300元現金抵用券，預計祭出2000萬元新年購物金；8日前UCC濾掛咖啡、指定餅乾、養生飲品等超過230項熱銷商品買1送1，預計可比往年多3成業績。

驚喜福袋 優惠1折

零食新品中，迪士尼米奇／米妮90周年帶動聯名產品銷量增2成，愛買近期再推「午後紅茶米奇／米妮經典組」每組199元，全台限量300組；台酒首度推出罐裝「啵啵氣泡清酒」，以粉紅、粉藍麋鹿包裝營造節慶氣氛。百項肉品、火鍋湯底、蔬菜、丸餃類75折起。

頂好備有超過100種酒類、飲品和零食等商品，零食最低7折起。6日前有驚喜福袋，內容物有2019年精緻桌曆、12張頂好超市月曆50元抵用券、IKEA食品超市50元折價券、瑞典蔬菜丸優惠券，與3樣熱銷零食、日用品等，價值900元、售價99元，優惠約1折。（飲酒過量有礙健康）

(中國時報)

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