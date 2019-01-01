咖啡控小確幸 第2杯免費

西雅圖咖啡明（2日）推出飲品買1送1，早上11點至晚上8點止。（西雅圖提供）

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中國時報
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星巴克推出豬年頌春新春禮，包含豬年馬克杯、隨行卡、掛耳咖啡等，1800元／組。（星巴克提供）
消費者只要出示優惠圖片，並自備環保杯，即可享有丹堤咖啡全系列大杯飲品買1送1。（丹堤咖啡提供）
OK超商今（1日）起至1月2日推出現煮咖啡買2送2活動。（OK超商提供）

跨年連休將近尾聲，眾多咖啡品牌也推出買1送1優惠，來個收假小確幸。除了連鎖西雅圖、丹堤咖啡都有買1送1外，OK超商現煮咖啡則是買2送2；此外，星巴克新春限定禮盒、豬年生肖杯等也從今（1日）起開賣，緊接感受農曆過年氛圍。

丹堤咖啡在今（1日）推出大杯飲品（16oz）買1送1限時優惠，只要出示優惠圖片，並自備環保杯，即可享有全系列大杯飲品買1送1，而自備環保杯也可另再折扣5元，活動只限一次領取，不可分次寄杯。此外，看好品牌冬季月銷75萬杯熱咖啡，丹堤今（1日）起也有新品「白鬍子咖啡」，以黑咖啡為基底，再搭配綿密奶泡與巧克力可可脆片，特價單杯79元。

西雅圖則於明（2日）推出飲品買1送1，從早上11點至晚上8點止結束。OK超商看好往年元旦，咖啡類平均提高5成業績，今明（1日、2日）有會員買2送2活動，限定APP會員享大杯拿鐵或美式咖啡買2送2。

另一方面，星巴克提早迎農曆新春，今（1日）起推出5款新春禮盒，包括全新星巴克經典薄餅、星願桶，與海苔肉鬆薄餅等。此外，即起至1月5日，只要購買豬年頌春新春禮周邊商品，可額外獲贈「星禮程」15顆星贈送。

(中國時報)

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