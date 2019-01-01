2019年01月01日 04:10 中國時報 本報訊

新聞僅過一日後，我便購買旅行社京都之旅，與公司請長假，和父母說明這是相親交友的旅行，我想去散心，或許會有新緣分。

⊙張英珉

周圍無人知曉，我將去尋找妳。

我在網路訂購京都名產，按照日期寄回台灣。同時間，我帶著行李箱，前往登山用品店，尋找過去熟識的店長，當我不再登山後，我將過去登山設備全送給他。

登山用品店內的展示櫃裡，登山背包旁的木框照片中，是我和妳在阿空加瓜的登頂照。「妳也能像她們一樣勇敢。」照片旁的標語說起，不知照片中一人退出，一人墜谷，看來無比諷刺。

「妳確定嗎？」店長已年過六十，過往是我的登山贊助者，看我將獨自入山十足擔憂。「妳多久……沒上山……」

我與店長拉上店門說起，當年長時間訓練，讓我十分熟悉這塊山區。

「全台灣，現在除了我之外，不會有人知道她在哪裡。」

當我展現決心後，店長幫我整理登山道具，冰斧、冰爪、壁釘、掛鉤、繫繩、背架、瓦斯罐、登山爐、能量食物，清點完畢後，我搬開玻璃櫃，拿回當年所使用65公升，螢光橘色背包。

雖然我多年沒回山上，但我下班後還是瞞著家人，到公司附近健身房運動完再回家，只因我幻想有一日能重回山徑。只是我將這些必備工具，裝回多年未用的背包，以雙肩背上的瞬間，強大壓力壓迫雙腿肌肉，光是站起，就彷彿聽見雙腿呼喊：「妳已不是從前那個妳。」特別是我失去部分腳趾，怎麼調整身體重心都不對勁。

「把襪子塞進鞋子，填滿腳趾位置就好。」店長說，來不及訂製登山鞋，只能如此。

儘管如此，登山用品店掛上公休牌，天亮前，店長開車載我來到宜蘭這方的登山口，下車後，我和店長說，按照我所攜帶的食物，十天後若我沒回來就報警。

「妳一定會回來。」店長感慨說起，啟動車輛，遠遠離去。

我沒有通報任何單位，按照尋常作法，要等到某一年巧合才會有人發現妳，我必須盡快找到妳，是因為我不相信妳會輕易死去，妳是世界七大洲頂峰，只剩珠峰和南極頂峰尚未登頂，在全世界都極稀有的高山嚮導，一個人生幾乎都在山上討生活的人，我不信會如此墜落而死，妳可能利用背包，能運用各種躲避頭部撞擊的姿勢，存活下去。

只因妳，是妳。

我背著重裝備站立山路邊，冰雪讓蟲鳥都靜默，只剩風聲吹過砂石與冰柱，我沒有如過往一樣申請入山證，走到登山查核點之前，我走下登山客路線，躲避人群，以免提早結束行動。順著溪谷小徑前進，沒有石板、拉繩，只能緩慢上行。也好，我判斷妳掉入溪谷，若在3400公尺左右墜落，可能掉到3300或是3200的凹谷中，我從下往上行，按照地圖，說不定可以提早發現妳。

然而重裝前行，原本有枯草的地方因結冰而沿路難行，儘管我使用兩隻登山杖穩定身體，但風雪陣陣，腳步常因踩到突石而踉蹌停下，穩定好腳步，我抬頭望向前方已被冰封的山。

我想起最後一次登山，6962公尺的阿空加瓜，最後登頂過程中，突如其來，一道時速超過200公里的噴射氣流，彷彿一隻巨大手掌，變成一片透明牆面，讓我無法向前一步，才前進數十公尺，我就停在雪深及膝的雪地中，無法再前進。身體開始缺氧失力，在即將昏迷前，妳衝上前對我扣上繫繩，那一瞬間的力量，讓我突醒。

「還要前進嗎？」那天，妳在耳際問我，我沒回答，妳便拉著我前進，我們彎身穿過噴射氣流上山，當時是妳，我才沒有在山頂失去意識，失溫凍死在山上。

此刻，前進南湖的路徑上，雪落在我臉上再化開，雪是看似美麗，卻十分危險之事，它會崩落，垮下。讓人打滑、凍傷、雪盲。但也因下雪結冰，溪谷不會因午後暴雨而上漲。雖然溪谷亂石難行，但我已能裝上冰爪，走上已結冰的溪面上，儘管害怕冰面破裂，但氣溫已超過零下十度，我探查過冰面穩定後，要自己安心向前。

世界上只有我獨行於此溪谷，儘管有經驗如我，也未曾多次行走過這種高山冬季溯溪，我盡力前進，第二天攀登一次冰瀑，留下冰釘、扣具和繫繩，負重些許下降，但仍是負擔，雖然這不過是我們過往習以為常的重量。

獨自一人紮營，面對雪中星空，我想起那天阿空加瓜的攻頂營地，我抬望滿天星斗，擦去感動的淚水，妳在我身邊安靜煮水。

「前輩說，從珠峰攻頂營地往上看時，比這更美。」那天，妳裝上一鋼杯的雪煮咖啡，加入大量糖份。「到時候，再一起去吧。」

糖味十足的咖啡，專屬於山上的熱量與水分補給，甜膩卻必須，渾身包緊禦寒衣物的我們兩人，只露出臉龐感受六千公尺的冷冽，想像珠峰攻頂營地的七千公尺夜空，那裡更高更遠，離天空更近。

儘管體力隨溯溪攀登而衰疲，與妳的回憶不斷從冰雪之間湧現，過去登山經驗讓我知道，登山者因亢奮而難以入眠，也因疲憊容易產生幻覺。過去，妳總在營帳中，在我失眠時在我耳際哼歌，彷彿我是妳的小孩。還好，今日入夜的雪帳中，我吃下加量的安眠藥，終於聽著風雪聲入睡。

到第三日清晨時，我繼續緩慢上行，終於走到目的地3350公尺左右，我先紮營，用殘木與枯葉遮蔽帳棚，準備沿溪谷尋找妳身影。我抬頭看向更高處，那些岩壁上的路線，是過往我們走過多次的路徑，一個人墜落會到何處去，在當時強風強雪下，是完全無法預測之事，更何況雪壟罩四周？並非登山雜誌拍出的那種明亮白雪，而是被雪被覆，有著石頭、樹木與箭竹的複雜地勢。

我細心找尋妳落地的各種可能，雪面覆蓋無法肉眼看清，只能拿一個木棍小心翼翼向雪下探尋，將雪層撥開。這才發現，不如自己想像中困難，我在停留第一個傍晚前，在營地方圓五十公尺內探尋，我就發現血跡，順著血跡，我就發現妳。

起初，我以為妳是石頭，畢竟妳已僵硬如石，然而當我撥去雪，看見登山常用的螢光橘，那是妳的慣用色。妳渾身被白雪包覆，面部朝地，變形的背包或許緩衝過撞擊，我觀察妳的身體痕跡，妳在落地後雙腿骨折，右手臂疑似脫臼。我用木棍撥開新雪，找到妳拖移身體的血跡，猜想妳以左手撐著身體，躲向一旁遮蔽落雪的樹冠下，用左手將雙腳試著以布巾包紮止血，便無法再移動半分。

最後的妳，左手拿一隻鉛筆，把筆記本壓放在地面上，用鉛筆寫下蚯蚓一樣的筆跡，或許妳當時意識不清，妳最後餘力到底寫些什麼，畢竟連紙頁都結冰，我已無法知悉。

我搬起妳，把妳身上物品一一解下，分批帶回帳篷內，多日疲憊之下，儘管面對妳僵硬的身軀，我竟沒有眼淚，謹慎地像在研究一個雕像。（待續）

(中國時報)