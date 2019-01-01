影視小說組決審會議紀錄 2

2019年01月01日 04:10 中國時報 李怡芸 紀錄整理／

《彩蝶何處》

季季：

這篇是以大陸為背景的作品，講到異地戀的感情和距離問題，也講到大量的流行文化：如KTV、喝酒等，更重要的是提到學術界論文造假的問題，大陸找小助理寫論文是很嚴重而卻又普遍現象。用蝴蝶面具作為象徵而後又因此被拆穿寫得很好，文筆流暢但可惜有錯別字，有名字錯置的情況。

袁瓊瓊：

這篇寫男女關係寫得非常好，拿年輕人戀情包裝但其實在講的是「剝奪」，男主角俞樹是被剝奪了才華，而女主角李嫣則是被剝奪了容貌；俞樹的論文被單位領導拿去提報專案，藉著案子請款所得金額也遠大於分給俞樹的寥寥稿費，看來俞樹是一直被剝奪的一方，而李嫣對此一直很不以為然。但彩蝶面具出現後發現，李嫣也是被剝奪的，她其實是賣色，拿自己的身體交換。這篇作品呈現大陸某種社會現象，即魯迅〈狂人日記〉裡人吃人的社會，而且反映的是整個社會皆是如此。

其中很微妙的情況是，李嫣在前面表現得像是不斷質疑俞樹老是被欺負，自己是不會被欺負的，但一旦面具被發現，被拆穿，她的選擇是斷然離開，吊詭地來說，或許她自己也是欺騙者，感情的真實性很虛。這是篇格局很小但視角很大的作品，有想法而且設計出細密的東西，玩的完全是戲劇式的方式。

蔡國榮：

我要呼應地說他的文筆很成熟，這篇的優點是戲劇性和生活面都足夠，男性和女性的線都有交錯地進行發展，深黯戲劇的敘事手法且條理分明。整體來看，可惜影像感較弱，也沒有標明時代，看的時候會感覺若放在現代恐怕是大陸三、四線城市，以一線城市的北上廣深來說，已不是小說中描寫的那個樣子了，描寫的整個是20世紀末的味道，寫一個省城、一個鄉下。感覺是個老文青，帶著懷舊情懷而寫，但終究和現代年輕人有距離，作品中透出的思想和行為舉止並不年輕。（待續）

(中國時報)