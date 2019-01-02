稅收超收部分回饋全民！蔡英文祭出 500億經濟紅利

2019年01月02日 04:10 中國時報 呂雪彗 、 張理國 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

向陸喊話！ 蔡：豬瘟無法合作 哪來兩岸一家親？

力圖擺脫選後困局，蔡英文總統新年談話祭利多，將以編列特別預算的方式，分派全民有感的500億元大紅包！回饋全民的500億預算，將以稅收超收部分為基礎，此「經濟紅利」優先用來照顧年輕人與經濟弱勢者，同時減免小商家營業稅，擴大國旅住宿補助，以及補助小黃司機油資。相關規畫由各部會整理後，將於農曆年前提出。

優先照顧年輕人與弱勢

蔡英文總統在新年談話提及除了加薪和減稅之外，今年要更進一步減輕民眾的負擔。過去兩年，經濟有成長，政府的稅收也都超出預期，她已經請行政院盡快提出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

據財主單位統計，過去2年景氣復甦，統計2017年稅收（扣除地方稅收）超過預算數約500億元，2018年估超過550~600億元，合計2年約1000~1100億元，但扣除法定債務還本後，可用作經濟紅利，回饋民眾規模約有500億元。

研擬減免小商家營業稅

高層人士表示，2019年全球景氣趨緩，台灣經濟成長轉弱，行政院先前號召各部會盤點10多項措施，希望以財政手段增加民眾可支配所得，所以會動用租稅工具，如此2019年GDP成長率才會比主計總處預估的2.41％高。

為此國發會正在研擬「刺激消費方案」，提出政策誘因刺激消費，高層人士表示，這也包括蔡英文所說的「分享經濟紅利」措施，以期透能刺激消費及內需動能，確保經濟成長不致於衰退。

各部會正在盤點照顧特定族群及弱勢政策工具，同時也針對小商家擬祭出租稅優惠。官員說，早餐店、小吃店等僱用員工5、6人以下小商家，營業額20萬元以下免開立統一發票，其繳交營業稅依核定課徵，在不景氣時對其繳稅金額酌予打折，可減輕負擔；惟適用期間僅約1年，且限實體商店，範圍待財經部會界定。

此外，府院也盤點照顧計程車司機措施，給予每月油資補助。官員說，此非著眼油價高低，而是計程車司機是社會較弱勢的族群。

稅超收才回饋 網友無感

同時節能家電補助，不排除擴大加碼，但將只限國產節能家電，且須確保汰換掉的耗能家電不能改裝後流入國內。另強化國旅，除暖冬補助外，將擴大國旅住宿補助，由交部評估是否納入。

不過，對於這盤「經濟紅利」牛肉，許多網友似乎並不領情，有網友便痛批，「蔡政府大幅調漲菸稅、遺贈稅、營所稅...超收稅款，簡直是廢話！」，也有網友說，「這次有官員說這是負所得稅制度，讓弱勢族群不用繳稅，還可領補貼，但諷刺的是許多不用繳稅的人，收入根本高出普羅大眾。」

(中國時報)