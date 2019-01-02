公共政策網路平台 爭取修法！毛孩也是家人 律師提案「寵物減稅」

律師鄧湘全（左上圖，游昇俯攝）談到愛犬Boopee就有說不完的回憶，家中的地磚也特地鋪上Boopee名字馬賽克。（鄧湘全提供）

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中國時報
／台北報導

毛小孩已日漸成為國人家庭重要成員，但在法制上卻始終被視為身外之「物」。因養了15年的愛犬Boopee去年過世，讓知名律師鄧湘全受到啟發，在國發會公共政策網路參與平台上提議，希望透過提供寵物飼主所得稅賦特別扣除額的減免，鼓勵飼主登記納管，讓毛小孩成為真正的「家人」，也藉此發揮向飼主課責，防止隨意棄養的作用。

鼓勵飼主登記納管 防棄養

根據農委會106年度全國家犬貓數量調查，國內家犬已逾177萬隻、家貓也逾73萬隻，總計毛小孩數量已破250萬隻。鄧湘全提議「增列所得稅之貓貓狗狗飼養特別扣除額」，希望給予受薪階級2萬元的特別扣除額，讓飼主有約1、2千元稅金的減免，來強化寵物犬貓的登記管理及飼主責任，獲得網友熱烈回響。

針對低薪階級 增列扣除額

網友「周一一」便直言，「毛孩也是家人，當然可以列入所得稅特別扣除額內」；「祥月」則指出，老年化社會來臨，寵物的陪伴使老年人有生活重心，應鼓勵領養流浪貓犬，增列特別扣除額；「海中飛翔」也說，毛孩沒有健保，只希望「至少比照人類孩子」，提供同樣額度的飼養扣除額。

鄧湘全表示，為抑止流浪犬問題，國際上如德國、芬蘭、荷蘭及中國大陸等，都透過課徵「寵物稅」，挹注流浪犬管理經費。農委會2015年也曾有類似提議，但因要加稅，受到高達98%的飼主反對，因此他希望以提供誘因的方式，加強飼主與寵物法律上的連結，並促進政府做好源頭管理。

鄧湘全指出，此減稅提議主要針對所得在扣除免稅額、扣除額及特別扣除額後，淨所得在54萬元以下、稅率5%的受薪階級，提供稅金減免，實際減免標準及搭配登記制度，則可由農委會、財政部具體計算衡量，予以修正。

提議出發點是要適用收入較低民眾，希望藉由政府給予飼主飼養寵物飼料、醫療上部分幫助，加強飼主與寵物的連結，來達到穩定社會的功能，他相信這種無形的價值應超過所減免的稅收。

鄧湘全一直將愛犬Boopee視為「大女兒」，15年來伴隨著他上班、出遊，生活緊密相依，家中地磚甚至貼上愛犬名字的馬賽克。

去年Boopee因年邁過世，鄧湘全有感愛犬讓他看見生命的真善美，希望提議能帶給社會生命教育意義，他呼籲熱愛貓狗的朋友到國發會公共政策平台附議，盡速讓提案突破5000人的門檻。

(中國時報)

爭取毛小孩減稅 爸媽都喊讚

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