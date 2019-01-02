爭取毛小孩減稅 爸媽都喊讚

Mickey（左）與女友共同照顧兩隻愛犬。（Mickey提供）

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中國時報
／台北報導
先生長年在外工作，王小姐與愛犬在台灣生活。（王小姐提供）

寵物犬貓已成為國人重要的家庭成員，給予「特別扣除額」稅賦減免，對許多飼主都是「不無小補」的良善政策；更重要的是，許多同志或獨自生活、年邁等弱勢族群，寵物已是家中實質意義上的「毛孩子」，是狗爸媽、貓爸媽真正的「家人」，對他們來說，有助寵物福利的政策都願意支持。

先生外派 狗兒成她家人

養有1隻拉不拉多及2隻米克斯的王小姐，先生長年在北京工作，十幾年來都是愛犬陪伴她在台灣，帶給她許多生活樂趣，外出時還可充當護衛；她對寵物無所求，只要愛犬開心就能給她無盡安慰，未打算生養小孩的她表示，愛犬等於自己的孩子，讓她感到被需要，更有責任感。

對於公民提議增列「特別扣除額」，減免飼主稅賦支出，王小姐指出，家中3隻愛犬每月支出僅4、5千元，減稅1、2千元當然有幫助。但她也悲觀認為，台灣多數人養狗只是要發揮看門功能，這樣良善的政策恐不易推行。

養有米克斯、西莎，從事幼兒園補教業的Mickey細數兩隻愛犬支出，表示自己月薪約4萬5千元，但寵物飼料每個月2500元、零食600元，送去洗澡5000元，其中一隻皮膚不好，每月找兩次醫生也要800元，加上每年施打狂犬病、萊姆病及十合一預防針，每隻都要2000元，若是她外出將愛犬送寵物旅館，一天也要3、400元，養寵物負擔真的不小。

同志家庭 寵物就是小孩

Mickey表示，特別扣除額減低稅賦負擔，「能省錢當然好」，尤其看獸醫很貴，現在寵物又沒健保，給飼主多一點幫助是好政策。不過她也擔心，都會區友善動物觀念還不錯，在鄉下地方養狗卻常常只是單純餵養，並不重視寵物生活品質，放任其感染疾病、不節育，怕單純補助無法改善動物福利。

Mickey更感性表示，目前豢養的兩隻愛犬是認養、撿拾而來，她相當珍惜這樣的緣分，身為同志族群的她，未來不一定有機會生、領養小孩，目前她和女友共同扶養寵物，愛犬便如同自己小孩，對她們來說「就是家人」，是精神上重要的寄託。

(中國時報)

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