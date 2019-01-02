為毛小孩爭權 情字大於錢

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中國時報

有別於國人生育率逐年降低，飼養寵物者卻愈來愈多，但滿街犬貓就怕管理無度，反而造成社會問題。愛狗律師鄧湘全甫提案飼養寵物給予賦稅減免，就獲得廣大網友共鳴，深層意義不單是貪圖免稅額的「小補」，而是帶著一份希望毛小孩真正成為家人的期待，亦指望政策推動能健全管理制度，促進動物福利，主政者應好好思考，以對的政策回應「民之所欲」。

近年飼養寵物人口居高不下，相當程度反映出民眾一定的需求，許多研究也證實，寵物能發揮穩定社會的功能，許多社會弱勢及經濟弱勢者，更加需要寵物的陪伴。此次公民提案不考慮高收入者，而是希望針對淨所得54萬元以下民眾，給予養寵物稅賦減免，用意之一，便是希望讓需要寵物的人，能更容易獲得寵物的溫暖。

實際上，寵物確實給許多家庭帶來歡笑、回憶，人們並從與寵物的互動過程中，學習尊重動物生命，加上動物平權觀念日漸普及，許多飼主更樂於主動為自己的寵物權益發聲，而使得這個議題再度浮上檯面。

提供減稅誘因，或許有人會認為又是一件「灑幣」政策，可能造成財政問題，但這次公民提案的用意在於「拋磚引玉」，實際減免數額還可仔細計算衡量。如果擔心變相鼓勵飼養，也可設置第二隻寵物減免減半、第三隻不予減免等停損措施，或甚至是指定民眾須循認領養管道，才給予減免。如此，減少的稅收便很有機會「物超所值」。

重點是主政者應看到民間提案「真正的需求」，與時俱進修訂適宜的法令規章，審慎的設計制度，將民之所欲導向正確的方向。過去開徵「寵物稅」提議讓農委會踢到大鐵板，可見與民爭利的政策必定失敗，現在公民提出減稅的反向思考，主政者能不從中獲得啟示嗎？

(中國時報)

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