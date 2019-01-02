動督盟力挺 將遊說立委

2019年01月02日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

公民提議增列「特別扣除額」項目，給寵物飼主所得稅減免，以鼓勵飼主納管，促進社會重視動物權利。動保團體普遍贊成此倡議，但認為前提必須建立飼主責任，否則可能變相鼓勵飼養；農委會則認為，減稅針對特定族群，可能有稅制不公問題，是此政策推行最大挑戰。

國人飼養寵物數量增加，所需管理經費日益龐大，民間曾建議以徵收寵物稅專款專用方式因應，農委會2015年時將此議題於國發會公共政策網路參與平台廣徵民眾意見，卻遭到98%飼主強烈反對。

當時擔任農委會動物保護科科長、經歷「寵物稅」爭議的江文全表示，「寵物稅」議題討論時，也曾有人反向提出「減稅」倡議，但國際上有國家徵收寵物稅，卻沒有國家為養寵物減稅，原因就在於飼養寵物被認為是行有餘力的行為，若對特定族群減免，對不養的人就不公平，「台灣每四戶中約一戶養寵物，相對上還是少數。」

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳則大力贊同減稅提議。他表示，國內寵物保險制度不成熟，寵物用品昂貴，他自己的狗每月花費就將近1.5萬，往往看個病又要10至20萬，寵物花費對飼主確實是沉重負擔，若能比照親屬，扶養減免稅賦，相信是讓民眾有感的政策。

他也說，經由公共政策參與平台附議，成為政策，可能曠日廢時，動督盟已預計於下個會期遊說立委，提出寵物免稅額政策。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏也表示，減免稅賦出發點很好，但因目前國內飼養寵物沒有什麼門檻，擔憂政策變相鼓勵民眾飼養，且稅制調整牽涉層面廣泛，為鼓勵認養代替購買，或許推動寵物保險是可行的方向。

陳玉敏並指出，國外許多研究證實，對受到失戀挫折的人，有寵物支持陪伴，往往能更快復原，坊間亦有透過寵物治療，協助癌症病友或療養院長者活化他們的活動力，陪伴動物確實能發揮穩定社會的功能，但在鼓勵飼養之前，應先建立好飼主的責任。

(中國時報)