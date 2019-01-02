總統談兩岸 提4必須3防護

2019年01月02日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨天發表新年談話，對兩岸議題首度提出「四個必須」與「三道防護網」，並向對岸喊話，強調去年底九合一選舉結果，絕不代表台灣民眾想要在台灣主體性上做退讓，「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」

上任首度發表新年談話

馬政府時代每年元旦都會發表文告，蔡執政後，即取消相關談話，昨天是蔡上任後首度發表新年談話。

蔡英文承認，九合一大選是對執政者最嚴肅的檢驗，但她強調，「這場選舉結果，絕對不代表台灣基層民意想要放棄我們的主權，也絕不代表台灣的民眾想要在台灣主體性上做出退讓。」

她說，我們不反對兩岸正常的互動，我們更不反對兩岸之間的城市交流，不過，兩岸之間的交流要健康、正常，「不能靠模糊的政治前提，或者強迫就範的通關密語」。

兩岸應在民生安全合作

蔡呼籲中國大陸，必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理我們之間的歧異；也必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談。這「四個必須」才是兩岸關係是否能夠朝向正面發展的最基本、也最關鍵的基礎。

蔡英文也再度指控中國大陸試圖利用民主的開放和自由，介入台灣的政治和社會發展，「這已經是此刻台灣最大的挑戰」。為了守護台灣的安全，將建立兩岸交流的三道防護網：民生安全、資訊安全、以及強化兩岸互動中的民主防護網。

在非洲豬瘟防疫工作上，蔡批對岸政府一直沒有依照相關協議，將疫情誠實、即時地通報給台灣，「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」

她也提醒對岸，與其千方百計讓台灣政治人物說出通關密語，不如務實地在兩岸民眾最關心的民生安全上合作。呼籲對岸「放下成見，放下對立，以民生安全為重」。

批來自對岸假訊息氾濫

對於來自對岸的假訊息，蔡痛批「已經泛濫到人心浮動的程度」。她已請行政院對於假訊息氾濫問題，提出具體對策。對中國相關企業所引發的資通安全爭議，她也要求國安單位重視並且釐清問題，以確保關鍵基礎設施的資通訊安全，不能有任何漏洞。

蔡英文強調，我們是民主國家，兩岸之間的政治議題，不應該是以片面的主張來強迫我方接受，兩岸之間的政治對話也必須有台灣人民的參與和監督。她已請國安機關研議，對於兩岸互動中，可能影響主權的議題，強化民主監督的機制。

(中國時報)