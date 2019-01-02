工商團體批蔡兩岸談話仍模糊

近5年稅收超徵概況

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中國時報
／台北報導

蔡英文總統昨日發表3年來首次的「新年談話」，提到兩岸關係，強調不能靠模糊的政治前提或通關密語，工商團體認為這些聽起來「以前都講過」，沒有感覺到會有什麼具體作為，更直指若不要「九二共識」、「兩岸一家親」，那要什麼呢？蔡英文沒答案，那這段談話也不過是另一種「模糊」。

全國商業總會理事長賴正鎰昨表示，九合一選舉失利，蔡政府試圖調整方向，但通篇看來還是不具體；要讓民眾、業界真的有感，就要有實際政策。蔡英文強調「努力調整了過去過度依賴大陸的經貿戰略」，賴正鎰說，並不是只有台灣，全球受到大陸市場影響皆越來越高，也因此才「時勢造英雄」，出現韓國瑜，政府必須要正視兩岸交流議題。

「其實沒有在九二共識下是很難有任何進展」，賴正鎰坦言，據他對大陸的了解，九二共識已經是「全民共識」，就算換了領導人，也不會改變，如果這對台灣沒有實質影響，蔡政府不需要百般抗拒。

全國工業總會祕書長蔡練生更直言，若蔡政府不想要「九二共識」、「兩岸一家親」，不妨提出「新的論述」，否則這段談話何嘗不是另一種「模糊」。他也呼籲，政府對於兩岸經貿要有「具體作為」，例如重新啟動服、貨貿談判，而不是只是喊喊話。

對於外界以2014至2017年稅收超徵逾5000億，要求還稅於民，去年又因經濟穩定成長，上市櫃公司獲利攀升，及股市活絡，前11月，主要稅目中，包含營所稅、綜所稅、營業稅、菸酒稅、房屋稅、牌照稅和關稅等7個稅目，均創歷年同期新高，財政部預估去年全年稅收將再超徵600億至800億元。

(中國時報)

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