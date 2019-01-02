爭連任提名 小英向深綠靠攏

蔡英文總統1日在新年談話中，特別點出妥善照顧年輕人，要讓民眾分享經濟成長的紅利。（鄭任南攝）

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中國時報
蔡政府發放經濟紅利初步構想

面對九合一選舉的挫敗，總統蔡英文喊出「全面檢討」，並首度發表新年談話點出未來一年的施政重點，但無論是「四個必須」，或「三道防護網」，都延續選前拉攏深綠族群的基調，不僅無益兩岸關係，更看不到「白綠合」的善意。

蔡英文的新年談話有兩個重點，一是發政策紅包，一是談兩岸。儘管九合一大選才剛結束，卻可看出她已在為2020年總統和立委大選準備。

2018年中央政府總預算舉債2000多億元，又創新高，換算新生兒一出生就要背負104萬元債務，更遑論前瞻基礎建設計畫，預計8年編列8824億元特別預算，全數舉債支應。

兩岸政策亦如出一轍，九合一大選，韓國瑜公開支持「九二共識」並喊出「貨出的去，人進的來」，贏得高雄市民認同；在台北市，綠營打擊柯文哲「兩岸一家親」也未能奏效，被認為這是台灣民眾對兩岸交流投贊成票。

選後各地方首長也決定為兩岸交流找出路，柯文哲在雙城論壇再提「兩岸一家親」，新任高雄市長韓國瑜也籌組兩岸小組，為兩岸交流作準備。

蔡英文昨天談話雖不反對兩岸正常的互動和城市交流，卻為「正常的互動」加了定義和「但書」，包括不能靠模糊的政治前提，或者強迫就範的通關密語。她又補上一句。「如果連疫情防治都不能真心合作，哪來的兩岸一家親？」直接打臉柯P。

蔡更進一步提出「四個必須」，把兩岸交流限制在「必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談」，顯然是擔心兩岸政策大權旁落，被「地方包圍中央」。

九合一敗選後，蔡英文曾表示要全面檢討，並強調下階段的工程就是爭取社會民意最大的支持，外界一度認為「白綠合」有望。

不過從昨天談話來看，面對2020年黨內的「逼宮」，蔡真的是被逼急了，寧可回到過去的政策買票，並向深綠族群靠攏，來換取民進黨內的提名。

只是這樣的路線，已在九合一選舉中被民眾用選票否決，蔡選擇同樣的路，恐怕只會讓2020年重蹈同樣的結果。

(中國時報)

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