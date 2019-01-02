柯文哲稱彼此有善意最重要

2019年01月02日 04:10 中國時報 張潼 、 葉德正 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲1日出席總統府前升旗典禮，外界將關注焦點放在他與蔡英文總統的互動，尤其總統會後在總統府談話時特別提到兩岸一家親，指「連豬瘟議題都無法合作，哪來兩岸一家親？」似有針對柯文哲之意；對此，柯昨表示， 彼此有善意最重要，心裡有芥蒂，講什麼都沒用。

針對蔡英文總統發表的新年談話提到兩岸一家親，柯文哲昨被問到對該談話有什麼看法？柯文哲反問，「元旦為什麼講豬瘟？升旗典禮後面還有（談話）喔？」接著表示，沒什麼矛盾，還好啊！

不過，兩岸一家親是柯文哲先提出，總統這番談話，會不會覺得有針對意味？柯文哲說，他也講過九二共識、兩岸一家親在台灣都被標籤化，彼此有善意比較重要，心裡有芥蒂，講什麼都沒用。

另外，在新年談話中，蔡英文總統拋出「4個必須、3道防護網」，其中，「必須政府或政府所授權的公權機構坐下來談」被視作是地方兩岸交流緊箍咒。新北市長侯友宜說，兩岸間就像是人跟人之間，信任基礎要建立在多多交往、多多溝通、多多往來，不要想得那麼複雜，中央有中央考量，地方就是積極交流，創造城市雙贏。

侯友宜表示，他當市長，在兩岸間一定是在城市交流上為兩岸市民創造更大的經濟、更大福祉的方向走，不管是安全、對等，或不管是什麼條件，「我們要走出去，人家走進來」，大家緊密站在一起，這些問題相信只要有誠意就能化解，且一定會更好。

台中市長盧秀燕則說，總統元旦談話有她特別的意義，但希望總統新年談話能夠少一點口號、少一點政治、多一點經濟，要幫助人民，這才是人民所願。盧秀燕隨後也問周遭民眾說這樣對不對，大批民眾都熱情回應「對！」拚經濟才是當務之急。

(中國時報)