蔡心態更趨保守 拒與陸交流

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中國時報
／北京報導

蔡英文總統昨發表新年談話，認為兩岸交流必須基於「4個必須」，並且要建立起「3道防護網」。大陸涉台學者李振廣表示，這顯見蔡英文的心態在九合一選舉慘敗後更趨於保守，拒絕和大陸交流。蔡英文不承認九二共識，反而提出「四個必須」，做法更是本末倒置。

一名資深涉台學者則痛斥，新的一年蔡英文在談話裡通篇以「中國」稱呼大陸，之後如果兩岸關係繼續惡化，「蔡英文喊救命也沒用，沒人能救她，溺死活該！她只好繼續『一邊玩玩去』了。估計大陸的憤青會陪她玩，人數也不少，比台灣人口不知道多幾倍。」

北京聯合大學台灣關係學院副院長李振廣認為，大陸不會為了蔡英文講「中國」或「大陸」而跟她斤斤計較，她內心想表達的意思，比文章的遣詞造句還重要一些。從蔡英文的話語中可以發現，她現在的心態非常保守，或許是受到九合一選舉慘敗的打擊，無論是面對民進黨內的逼宮或台灣民眾對她的不滿，蔡英文顯然面臨極大壓力。

由於蔡英文面對四面楚歌的窘境，李振廣觀察，這讓她提出建構民生、資訊和民主等「3道防護網」，顯示蔡英文既不願意向台灣民眾敞開心扉，也拒絕和大陸交流，抱持嚴防死守的心態。

蔡英文至今仍不願承認九二共識，提出兩岸關係要有「4個必須」，李振廣認為，這種做法更是本末倒置，因為這些在馬英九執政時期根本不是問題。他舉例，2015年「馬習會」以平等的身分在新加坡會面，「這都是對台灣當局存在的一種正視。」

(中國時報)

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