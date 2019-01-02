2020參選總統人選 現有4人對峙！國民黨四強鼎立 誰都不想當相公

2019年01月02日 04:10 中國時報 周毓翔

與民同行2020！ 朱立倫元旦「步行」赴總統府升旗

新聞透視國民黨參選2020總統人選現有四強鼎立，包括黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前總統馬英九、各有支持者。四人對峙就像上牌桌打麻將，大家都想胡牌，沒人想要放槍或當「相公」陪打，牌局看得精彩，但能胡牌的，畢竟只有一個。

朱立倫 湊齊好牌直接聽牌

在牌桌上，最早聽牌的是朱立倫，朱在國民黨頹勢中參選2016年總統，雖是敗仗，但也博得為黨犧牲的苦勞；這次他主政8年的新北市由侯友宜以破百萬票聲勢接班，大敗綠營大老蘇貞昌，加上選後民調對他相當有利，手上湊齊好牌，卸任就直接喊「聽牌」（參選）。

反倒是吳敦義、王金平則還在牌桌上湊牌，對於外界詢問參選意願，雖然逐漸鬆口，但還是不把話說明白。吳昨說適當時機表態，王則說在牌桌上大家都想胡牌，意願越來越明，但顯然還不到聽牌時候。

馬英九 輔選出書動作頻頻

至於到底誰「相公」了？外界都猜測是指馬英九，馬最近動作頻頻，選前拚老命輔選，選後開始出書，公開批評時政的頻率也越來越高，被問到要不要再選總統，馬明明已經當過總統，卻還是要語帶玄機，讓人不解他葫蘆裡到底賣什麼藥？

不過再怎麼說，馬就是「當過總統」了，馬迷再怎麼熱情，台灣人會再讓他再當一次？他現在手上已經多了「一張牌」了，牌型怎麼樣都不會對，但他仍然笑笑裝作繼續打，其實已是相公陪打了。

吳敦義 一手好牌卻不進牌

另外3人也有隱憂。吳敦義任主席這1年為黨奔波籌措經費，任內九合一選舉獲得大勝，輔選功勞理應算在他頭上，未料事與願違，選前有人認為他為候選人站台是「反輔選」，選後則有「中生代接班」逼宮。吳似乎認為自己應有一手好牌，但怎麼抓也抓不到足以聽牌。

王金平 在等一張關鍵好牌

王金平出手整頓派系，為高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，居功厥偉。作為本土派推崇的人，王金平也理應有一手好牌，但他似乎左思右想，還等不到一張牌，足以令他大喊「聽牌」的關鍵牌，所以才說要等「因緣」。

至於朱立倫難道聽牌就可以胡牌了？這倒未必，朱立倫過去「換柱」的後遺症難保不會再度浮現。而且朱立倫理應走一條相對中道的路線，但他偏向親美、反核，與近期泛藍重視大陸關係、挺核的路線相悖，朱立倫又該如何調整？

如果最後3人都順利聽牌，最好結局就是其中1人「自摸」，大家成全他；最糟糕的結局就是某人出其不意，放槍「助攻」了誰，所以愈到關鍵時刻，大家出牌愈是瞻前顧後，因為不想忙到最後又變成相公陪打。

(中國時報)