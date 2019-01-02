周錫瑋將擔任國民黨副主席

前台北縣長周錫瑋昨出席國民黨中央黨部升旗典禮。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨中央黨部鬧人才荒，許多要職久缺未補。據透露，國民黨主席吳敦義今在中常會將公布新人事，邀前台北縣長周錫瑋擔任國民黨副主席，預料將會通過。

至於懸缺半年的文傳會主委一職，吳敦義今將徵詢「神力女超人」藍委許淑華的意見，若徵詢順利也會一併在常會上宣布，將國民黨「面子」、「裏子」一口氣補齊。

國民黨雖是九合一大選贏家，但黨內外要求改組聲音不斷，現已有許多懸缺未補，例如行管會主委邱大展請辭，文傳會則在前主委李明賢參選議員後懸缺至今。

主要問題出在黨產遭凍結後，薪水不高，且時機敏感，即將要進行總統、立委選舉，此時接任黨中央要職，不免會被貼上「某某人馬」的標籤，讓許多人都得考慮再三。

吳敦義為應對2020總統、立委選舉，邀請周錫瑋擔任副主席。周錫瑋沉潛多年，去年參加新北市長初選雖未被提名，但全台輔選走透透，談話具感染力，很受基層期待。

周也率藍營民代到日本在台協會抗議日人腳踹慰安婦事件，再度成為媒體關注焦點。周這幾年勤走基層，與基層各行各業都建立互信基礎，在國民黨關鍵的2020進入決策核心，將對國民黨有幫助。

據了解，有意角逐總統大位的天王級人士，包括王金平、吳敦義、朱立倫等，選後都曾紛紛透過管道向他表達善意。近周人士指出，雖然接任副主席的時機敏感，但周錫瑋相當坦然，惟不希望外界錯誤解讀，他認為國民黨團結才能贏得2020大選，過多的揣測都沒必要。

至於作為「黨的門面」文傳會，副主委已拍板由ETtoday新聞雲資深協理程美華出任，她同時兼新媒體部主任，前台北市議員歐陽龍也出任副主委兼發言人。

文傳會主委一職，黨內人士向吳敦義推薦許淑華。知情人士指出，吳敦義今天才會正式徵詢許淑華意見，先前雙方並未交換看法。

(中國時報)

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