王金平胡牌說 柯冷回「不會打牌 聽不懂」

前立法院長王金平（右）與台北市長柯文哲（左）1日出席元旦健走活動，兩人都是2020總統大選的熱門人物，一舉一動更是格外受到關注。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

高雄市長韓國瑜日前形容，國民黨內傳有意爭取2020總統大位的人，就像4咖打麻將。王金平昨日被問到總統大選是否想要胡牌，他意有所指地說，上桌的人，每個人都想；但與他同場出席活動的台北市長柯文哲則說，「我不會打麻將，聽不懂他在說什麼。」

王金平昨未出席黨中央舉辦的升旗典禮，而是與柯文哲合體出現在花博圓山園區的元旦健走活動，還被媒體捕捉到兩人講悄悄話的畫面。

談到最敏感的2020議題，王金平受訪時許下別有深意的新年願望說，「身體健康，事事如意，希望為台灣、為中華民國有所奉獻」；媒體追問，誰是韓國瑜口中的「相公」，自己會不會想在總統大選「胡牌」？王金平則說，盡力而為而已，但「上桌的人，每個都想胡牌」。

至於「藍白」有沒有合作空間，王金平表示，若每個人都可以合作、全台灣一起合作，營造團結和解的氣氛，這對台灣未來也是很好的希望，但因情勢很複雜，無法一語論斷。

對於王金平的說法，柯文哲先說，要看合作什麼，人活在世界上不是每天都要合作嗎？至於「胡牌說」，柯則冷回：「我不會打麻將，坦白講，我聽不懂那在幹嘛。」

另一位評估參選2020總統大選的前行政院長張善政近期動作頻頻，昨在YouTube成立官方頻道，並播出「新政實驗室」第一集，分享好書談治國理念，首集分享美國「外交政策」雜誌總編輯強納森．迪波曼所寫的《國家為什麼會成功》，以墨西哥民主化走向「和解」經驗，提供台灣借鏡。

張善政除了YouTube的「新政實驗室」，已成立臉書粉絲專頁及LINE官方帳號，希望透過不同社群媒介多方探詢民意支持度。

(中國時報)

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