複製韓經驗 朱也喊政治零分 經濟滿分

朱立倫也喊出「政治零分，經濟滿分」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前新北市長朱立倫卸任即表態參選總統，他昨天沒去國民黨舉辦的升旗，反而是到總統府前升旗，「踩點」意味濃厚。朱立倫也拿出高雄市長韓國瑜勝選那套哲學，強調未來要「政治零分，經濟滿分，民眾都期待可以賺更多，我們都有責任。」

韓國瑜選前喊「政治零分，經濟一百分」、「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」等口號奏效，讓藍軍在高雄逆轉勝，朱立倫昨受訪談話似有韓的政治哲學，都強調要拼經濟不拚政治。

朱立倫說，過去兩年半民眾過得不是很好，大家都期待過得更好、更快樂，賺更多的錢，「我們責任很重大」。

朱立倫說過去長期在公職體系，很多事情會從政府的角度思考，現在回歸成為市民，希望能夠發現所有市民的問題及解決方法。

對於何時成立辦公室，朱立倫表示時機成熟會向外界報告；至於何時訪美，他強調，「台灣人民不需要有特別的名義出國，想去隨時可以去。」

朱立倫表態參選後，也引來黨內不同擁護者間的摩擦，近期許多泛藍群組有人轉傳許多攻擊朱立倫、擁護吳敦義的訊息。諷刺朱立倫是「政治精算師」，更拿換柱、親美等攻擊朱立倫；更有支持者直指韓國瑜口中「相公」的人就是選過總統卻失利的朱立倫。

朱系新北市議員葉元之表示，黨中央應該及早提出總統初選辦法，並早日完成提名，以免黨內為了擁護者互鬥，被綠營看笑話，「別忘了，民進黨還在執政，東廠也虎視眈眈，國民黨需要的是團結而不是黨內互打。」

國民黨文傳會副主委黃子哲也說，黨內可以競爭、辯論，但不要變成惡鬥、內鬥，各陣營請保持理性，國民黨沒本錢不團結，2020國民黨有很好局勢，千萬不要「好好牌輸光光」。

(中國時報)

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