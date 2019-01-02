屏檢提30人當選無效之訴

2019年01月02日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東地檢署偵辦2018年地方公職人員選舉查察業務，並在公布當選1個月內，針對5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長共計30名當選人，依違反公職人員選舉罷免法，向屏東地院提起提起當選無效之訴，消息一出，為地方政壇投下震撼彈。

包含5議員 3鄉鎮長

據了解，縣議員當選人部分包括日前因對選民買票遭法院裁定收押的林采穎及周陳文彬，另外包括此次縣議員連任成功的黃建溢、鄭雙銓及潘淑真；鄉鎮長部分則全是連任成功的南州鄉長黃盈裕、崁頂鄉長林光華及恆春鎮長盧玉棟，皆因違反選罷法被提起訴訟。

此次由主任檢察官呂建興負責督導「選舉當選無效小組」，並由主任檢察官莊玲如、李怡增及檢察官黃彥凱、翁旭輝及周亞蒨等人與檢察事務官共同辦理當選無效訴訟業務，經開會研商後提出。屏檢發言人陳怡利表示，此次除依據相關法條進行研擬，更參考上屆法院判決見解，才提出訴訟，盼能提高勝訴機率。

上屆22案 18件勝訴

屏檢統計，上屆地方公職人員選舉共對22人提出當選無效之訴，最終檢方在18案件中獲得勝訴，成功率高達8成。此消息一出，地方政壇人士透露，各選區又開始暗潮洶湧，一場選舉加時賽將如火如荼登場。

把時間推回4年前，屏東在上屆地方選舉史上同樣寫下不堪一頁，在全縣33鄉鎮市長任期將屆前，有多達9人涉賄選、貪汙遭起訴甚至羈押，後續的加時賽更是各顯神通。

細數包括前琉球鄉長陳隆進，選後即因涉嫌買票被提當選無效，未待判決定讞，他自行宣布請辭下台，再投入補選，結果再次高票當選，堪稱起死回生第一人。

輪當鄉長 鹽埔奇景

鹽埔鄉長選舉更是精采，前鄉長呂清輝因涉賄請辭，由女兒呂家萱「代父出征」，與張平和及父親的手下敗將葉明博，3人一決雌雄，結果葉明博報了一箭之仇；不料，葉又因當選無效下台，縣府派出曾在這場選戰敗陣的張平和代理，出現一屆鄉長所有候選人都當到的奇景。

另在此屆地方選舉投票前，有8名議員因涉及議長賄選案遭判刑定讞入獄，遞補上的議員任期僅43天。所有光怪陸離情況皆因賄選及貪汙而起，縣民常無奈感嘆，屏東何時才能脫離這樣的選舉無限輪迴。

(中國時報)