洪孟楷參選 吳育昇很感冒

2019年01月02日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨發言人洪孟楷。（本報資料照片）

2018年九合一大選，國民黨籍新北市長侯友宜拿下116萬票，激勵黨內同志奮勇投入2020新北市立委選舉。國民黨文傳會副主委洪孟楷昨宣布投入新北市第一選區立委選舉，不過，該選區前藍委吳育昇更早表態爭取提名，除此之外，新北市議員蔡淑君、藍委柯志恩等亦有人點名投入立委選舉，擴張藍委在新北的席次。

九合一大選後，國民黨氣象一新，黨內多人對立委選舉躍躍欲試。在2016年立委選舉，國民黨在新北慘敗，12席只拿下2席，但侯友宜獲得大勝後，已有多人表態在新北出征。

洪孟楷昨在臉書宣布投入第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門）立委選舉，他說，這次九合一選舉「討厭民進黨」勝利，但不見得每個人都對國民黨放心，如果接下來的選舉，國民黨若沒有改變，如何回應民眾對於政黨的期待？他今年36歲，世代交替與經驗傳承是目前共識，希望大家給年輕人機會。

洪孟楷是前國民黨立委郭素春之子，若能在黨內被提名，將對上現任民進黨立委呂孫綾，出現兩位政二代7年級生的對決。但是洪孟楷主打「世代交替」，卻令同選區吳育昇很感冒，吳育昇舉例表示，韓國瑜、侯友宜照樣可以在2018年選舉大勝，而且如果年紀比洪孟楷大就要世代交替，費鴻泰、賴士葆、曾銘宗等立委是否也該被交替？

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，新北立委第一選區有多人表達意願，將等黨中央擬出提名、初選相關辦法後，再進行協調。

(中國時報)