參選爆炸 朱吳2020前哨戰

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中國時報

2018大選國民黨在新北大勝，第一選區民進黨立委呂孫綾弟弟呂孫福落選，也讓呂孫綾立委位子岌岌可危，除前立委吳育昇欲捲土重來，包括黨主席吳敦義人馬洪孟楷有意角逐，朱立倫友軍柯志恩、市議員蔡淑君也傳可能投入，隱然成為朱立倫、吳敦義的前哨戰。

地方人士指出，呂孫綾立委任內政績缺乏記憶點，在國會質詢時爭議不斷，除被網友戲稱是「讀稿機小姐」，憲兵搜索案質詢時更搞錯質詢單位，甚至男友身分也比她的問政有亮點，早已成為藍營狙擊目標。

目前包括國民黨發言人洪孟楷、前立委吳育昇已經表態，朱立倫提名的不分區立委柯志恩也有意角逐，「林口阿姨」市議員蔡淑君也被當地里長總會長力拱更上一層樓。

洪孟楷是前立委郭素春之子，在北海岸地區深耕許久，本次議員選舉，地方黨部本有意徵召洪參選議員，但他早將戶口遷入林口，挑戰立委大位心意堅定，似乎也想為吳敦義拓展地盤。

柯志恩曾任淡江大學教務長，身為朱立倫提名的不分區立委被視為「朱友友」，加上專業立委形象清新，問政犀利，尤其在這次地方大選，替侯友宜多次站台輔選有功，被視作藍營在第一選區的強棒。

有林口阿姨稱號的蔡淑君，因服務勤快，深獲地方居民信賴，在本屆議員選舉拿下3萬8000多票，成為該選區第一高票，也傳出地方不斷勸進，不過，「淑君阿姨」長期經營林口地區，淡水著墨不深，是她最大考量。

地方人士認為，朱立倫、侯友宜等勢力在新北生根，早已布局有高知名度柯志恩取代吳育昇參選的計畫，她如果能與蔡淑君聯手，將是朱力抗吳敦義的重要關鍵，如果有變化，蔡淑君也將會是顆活棋。

(中國時報)

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