陳炳甫力求勝選 讓民進黨跌谷底

2019年01月02日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市士林、大同區立委補選剩不到1個月，白綠藍陣營積極備戰，國民黨參選人陳炳甫昨出席黨部升旗典禮，近期民調領先的他許下「力求勝選」的願望，陳炳甫直言，這次大選民進黨慘敗，如果這席立委還讓綠營贏，代表民進黨還沒跌到谷底，自己會全力衝刺，贏得勝選。

國民黨昨自辦元旦升旗典禮，黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、副主席兼祕書長曾永權等人均出席，陳炳甫與黨內大老並肩排排站，眾人冒雨高唱國歌，展現團結氣勢。吳敦義致詞時，除了感謝支持者讓藍營在大選中贏得勝利，也呼籲中央政府要維護兩岸和平、全力拚經濟，讓國人過上好日子。

陳炳甫也許下新年新希望，他表示，這幾年經歷風風雨雨，家裡也發生一些事，因此最大的願望就是身邊的人都能平安健康；第二個願望則是希望國家社會能安定進步。

由於立委補選倒數24天，陳炳甫的第三願望為「力求勝選」，他說，吳主席有交代一定要贏，民進黨執政不力，政策反反覆覆，此次大選也慘敗，如果這席立委是民進黨贏，代表綠營還沒跌到谷底，自己會全力衝刺，贏得最後勝利。

另外，北市府跨年活動開場直播近一小時電競，挨批「史上最爛」，北市議員徐巧芯痛批節目安排不當，帳應算在前觀傳局長陳思宇身上，對此，陳炳甫緩頰說，每個活動好壞，一定有不同意見，尊重大家的選擇。

陳思宇也回應，各界建議會虛心檢討改進；但她仍認為，每次大型活動應該也要達成產值、產業化，甚至品牌化，電競在全球有將近300億產值，直播也有3億人口觀看，電競作為台灣之光，希望有國際舞台讓它發光。

(中國時報)