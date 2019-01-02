李俊毅退選 陳筱諭堅持改革 一例一休推手 郭國文斥抹黑

2019年01月02日 04:10 中國時報 李其樺 、 郭建伸 ／台南報導 ／台南報導

前勞動部次長郭國文日前宣布參選台南市第2選區立委補選後，有人投書並在網路指他為一例一休的推手，對此，郭國文1日舉行記者會駁斥抹黑訊息，台南市7大工會代表也出席相挺，支持他參選立委，替勞工爭福利。由於民進黨前副祕書長李俊毅昨宣布退選，目前該選區民進黨將由郭與陳筱諭競逐黨內提名。

民進黨內有意角逐台南市第2區立委補選的人，原本有郭國文、前立委李俊毅和陳筱諭等3人，李俊毅日前還重批對手郭國文及新潮流系，但他在1日下午傳出將宣布退選，並表示退選是為了減少黨內衝突，與郭無關；陳筱諭強調，她堅持正面陽光的選舉，對於競選對手的互批互罵，絲毫沒有興趣參與，畢竟民進黨需要的是年輕人改革的正能量。

郭國文表示，他任職勞動部期間，提出「提高基本工資的漲幅及特休假年輕化」主張；其中，大幅調漲基本工資的論述主張，也成為政府日後調漲基本工資的政策依據。但在勞動部服務期間，因深刻遭遇體制內改革的瓶頸，因此毅然決然辭職，回到家鄉就戰鬥位置，完成輔選市長任務後，決定參加立委補選。

「不是政二代，更不是富二代！」郭國文強調，從來沒有藉由執政爭權謀利，更沒當過國營子公司董事長或高級顧問，多年來替勞工發聲，卻遭有心人士抹黑攻擊，惡質選風令人唾棄。

包括大台南總工會理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長曾世宏、正道工業公司工會理事長宋照濱、台南紡織公司仁德廠企業工會理事長吳秀琴、台南市總工會理事長吳勝雄、台南市職業工會總工會理事長許舜、佳和實業工會理事長楊國華、杰志工業企業工會理事長方志賢及台灣菸酒公司善化啤酒廠理事長林文一等人站台相挺，多位理事長表示，一例一休屬於中央決策，與時任勞動部發言人的郭國文無關。

(中國時報)