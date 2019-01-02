韓信心喊話 未來一定更燦爛

高市府與高市議會1日共同在文化中心舉辦「嶄新高雄‧創造無限」元旦升旗典禮，市長韓國瑜、議長許崑源率府會團隊，與民眾一同高唱國歌、慶新年。（劉宥廷攝）

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中國時報
／高雄報導

迎接2019年，高雄市長韓國瑜元旦凌晨到林園「市境之南樹」迎曙光，可惜雲層不散，韓國瑜當場信心喊話，請大家稍微忍耐，未來日子一定更燦爛；隨後，他前往參加元旦升旗，逾2萬人參加，看著國旗冉冉上升，許多人紅了眼眶。

昨日天色未亮，不少遊客即湧入林園區「市境之南樹」等待今年高雄第一道曙光，最後因雲層太厚而無緣看見陽光。

港都升旗 逾2萬人參加

韓國瑜現場將「日照港都、高雄發大財」祈福卡掛在「市境之南樹」上，更與在地社團林園夢工廠、逆風鈴樂團共同合唱〈Morning has broken〉、〈You are my sunshine〉2首歌，鼓勵在地樂團表演，未來也希望各項活動都能有專屬主打歌，創造歡樂多元的氣氛。

高市府與高市議會昨日共同在文化中心舉辦「嶄新高雄．創造無限」元旦升旗典禮，韓國瑜從林園趕往升旗會場、與議長許崑源一起率領府會團隊高唱國歌、歡慶新年。

國泰民安 要靠自己努力

韓國瑜致詞指出，告別2018年，去年很多人都過得不快樂，包括經濟發展不好、政治的藍綠對抗等，許多台灣人民在去年一年都覺得未來看不見光明，但這場選舉之後，不管各位高雄鄉親支持哪個政黨，不能否認高雄這段時間充滿了歡樂；新的一年立下心願，「風調雨順靠老天，國泰民安靠自己」，團結努力打造更美好的高雄。

議長許崑源致詞時則憶及，7年前首度當議長時在文化中心舉辦升旗典禮，延續迄今，每年高雄鄉親都一早起床來參加這有意義活動，他並兩度盛讚韓國瑜，上任短短不到10天就讓高雄經濟有起色，百工百業強強滾，旅館訂房一房難求，要民眾不分藍綠為韓掌聲鼓勵。

若受邀請 會訪美智庫

另韓受訪被問及美國智庫表示對他有興趣，希望他到美國參訪，韓國瑜則說還未接到確切消息，若有，當然會去參訪；至於2日上班日將首度舉行市政會議，他說，「團隊要磨合，立刻無障礙上路，表現好一點。」

(中國時報)

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