戰機衝場迎曙光 比基尼路跑嗨翻

2019年01月02日 04:10 中國時報 莊哲權 、 范振和 、 張亦惠 ／綜合報導 ／綜合報導

參加2019太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑元旦清晨開跑，不畏寒風的辣妹相當吸睛。（莊哲權攝）

花蓮縣戰機迎曙光，是元旦活動的重頭戲 。（花蓮縣政府提供）

2019首道曙光有些害羞，躲在厚厚雲層裡，各地民眾引頸期盼，雖「槓龜」仍不減興致，太麻里迎曙光比基尼路跑嗨翻天，花蓮則找來F-16戰機衝場壯聲勢，而嘉義阿里山的遊客運氣還算不錯，短暫看到太陽露臉10秒鐘。

台東太麻里地區前天晚上下起雨，到了清晨，天空仍布滿厚厚雲層，可能因為看了天氣預報，民眾預知看不到日出，第8屆太麻里迎曙光暨比基尼沙灘路跑活動人潮比往年少，報名選手450人，實際參加者300多人。

熱愛運動的台東縣府建設處員工方沛潔是阿美族女孩，打扮成充滿陽光、氧氣的森林精靈；她說，2年前參加5公里組，這次進階挑戰12公里，穿很少有點害羞又很冷，但仍跑完全程。

首度參加沙灘路跑的猛男組選手戴上老虎面具，自稱是「虎爛王」，媒體問他會不會冷，他打著哆嗦說「不冷」；另有來自彰化的母子檔，媽媽打扮成「雪女」，兒子打扮成「西瓜蟲戰士」，媽媽說，這次是第3次參加，真的很好玩，明年還會再來。

花蓮縣政府元旦上午在七星潭賞星廣場舉辦戰機迎曙光暨元旦升旗健走活動，清晨4、5點，距離七星潭最近的花蓮酒廠周遭道路，開始出現車潮，民眾紛紛尋找最佳觀賞戰機據點，5架F-16戰機在6時35分從花蓮空軍基地起飛，用「大雁隊形」低空飛過七星潭上空。

阿里山元旦日出每年都吸引大批遊客，在海拔2400多公尺的對高岳觀景平台迎接曙光，從5點半日出印象音樂會開始，民眾不畏9度低溫，耐心等待日出到來，但雲層過厚，原訂7點4分出現的太陽，至7點10分才從玉山南峰嬌羞露臉，不過才10秒鐘又隱入雲中。

(中國時報)