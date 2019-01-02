戰機衝場迎曙光 比基尼路跑嗨翻

迎接新年到來，空軍第二聯隊元旦上午配合新竹市府升旗活動，執行戰機衝場任務，展現精湛飛行技術。（軍聞社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
參加2019太麻里迎曙光比基尼沙灘路跑元旦清晨開跑，不畏寒風的辣妹相當吸睛。（莊哲權攝）
花蓮縣戰機迎曙光，是元旦活動的重頭戲 。（花蓮縣政府提供）

2019首道曙光有些害羞，躲在厚厚雲層裡，各地民眾引頸期盼，雖「槓龜」仍不減興致，太麻里迎曙光比基尼路跑嗨翻天，花蓮則找來F-16戰機衝場壯聲勢，而嘉義阿里山的遊客運氣還算不錯，短暫看到太陽露臉10秒鐘。

台東太麻里地區前天晚上下起雨，到了清晨，天空仍布滿厚厚雲層，可能因為看了天氣預報，民眾預知看不到日出，第8屆太麻里迎曙光暨比基尼沙灘路跑活動人潮比往年少，報名選手450人，實際參加者300多人。

熱愛運動的台東縣府建設處員工方沛潔是阿美族女孩，打扮成充滿陽光、氧氣的森林精靈；她說，2年前參加5公里組，這次進階挑戰12公里，穿很少有點害羞又很冷，但仍跑完全程。

首度參加沙灘路跑的猛男組選手戴上老虎面具，自稱是「虎爛王」，媒體問他會不會冷，他打著哆嗦說「不冷」；另有來自彰化的母子檔，媽媽打扮成「雪女」，兒子打扮成「西瓜蟲戰士」，媽媽說，這次是第3次參加，真的很好玩，明年還會再來。

花蓮縣政府元旦上午在七星潭賞星廣場舉辦戰機迎曙光暨元旦升旗健走活動，清晨4、5點，距離七星潭最近的花蓮酒廠周遭道路，開始出現車潮，民眾紛紛尋找最佳觀賞戰機據點，5架F-16戰機在6時35分從花蓮空軍基地起飛，用「大雁隊形」低空飛過七星潭上空。

阿里山元旦日出每年都吸引大批遊客，在海拔2400多公尺的對高岳觀景平台迎接曙光，從5點半日出印象音樂會開始，民眾不畏9度低溫，耐心等待日出到來，但雲層過厚，原訂7點4分出現的太陽，至7點10分才從玉山南峰嬌羞露臉，不過才10秒鐘又隱入雲中。

(中國時報)

養寵物享減稅 財部沒規畫 紫南宮首發錢母 7萬人排隊搶豬來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。