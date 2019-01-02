流感疫情升溫 春節前達高峰

2019年01月02日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

國內流感疫情持續升溫，疾管署昨日表示，上周流感重症新增20例，有2例死亡，預估流感疫情將於下周超過臨界值，進入流感流行期，並於春節前後達到高峰。

疫苗有剩 民眾快施打

由於今年疫苗短缺、加上民眾對流感疫苗的疑慮，3歲以下及65歲以上高風險民眾各都少打5萬人，目前流感疫苗兒童劑型尚有3萬劑、成人劑型11萬劑，呼籲民眾盡快施打。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內上周類流感門急診就診計7萬4470人次，近期持續呈上升趨勢，流感併發重症病例新增20例，其中9例感染H1N1、8例感染H3N2為多，另新增2例流感死亡病例，均感染H3N2，其中一位是北部91歲老先生，有心血管病史，因肺炎及敗血性休克死亡，另一位是中部61歲婦人，有糖尿病史，因多重器官衰竭死亡，二人均未打流感疫苗。

暖冬影響 流行期延後

羅一鈞指出，本流感季共已累計164例流感併發重症病例，感染型別以H3N2為多，有98例、占60％，其中有13例死亡，8例H3N2、5例H1N1。

受到暖冬影響，今年流感流行晚了半個月，將在春節前後達到高峰，並漸漸轉為流行H1N1，元旦連假剛結束，羅一鈞呼籲民眾做好手部衛生與咳嗽禮節，如有類流感症狀，應配戴口罩，並儘量落實生病在家休息，痊癒後再上班上課，以降低病毒傳播機會。

公費抗病毒藥物部分，羅一鈞表示，為補強今年公費流感疫苗施打短缺，3歲以下及65歲以上高風險民眾只要有發燒及類流感症狀，即可給予公費克流感外，一般民眾一旦發燒有類流感症狀，若家人、同事、同班同學也有人感染流感，即可至疾管署「流感防治一網通」查詢公費藥劑合約醫療機構，選擇鄰近的院所就醫，落實流感就醫分流，避免輕症患者湧入急診導致壅塞。「流感防治一網通」網址：https://antiflu.cdc.gov.tw/。

(中國時報)