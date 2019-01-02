企業最愛 中原大學全人教育獲肯定

中原大學校長張光正推動全人教育，大學部註冊率去年高達99.37％，榮獲全國公私立綜合大學第一。（中原大學提供）

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中國時報
／桃園報導

「把全人教育的核心價值，轉化為核心競爭力！」中原大學校長張光正自豪地說，他特別強調通識教育重要性，認為中原師生在天、人、物、我的全人教育理念下，發展五倫外尊重陌生人的第六倫；正是這樣的核心素養，中原的大學部註冊率不但連續3年蟬聯私立大學第一，去年更高達99.37％，榮獲全國公私立綜合大學第一。

數字會說話。中原大學在張光正帶領下，除了大學部註冊率獲得全國綜合大學第一，更連續兩年獲得1111人力銀行「企業最愛大學」私立大學第一；104人力銀行資料中，台灣大專院校大學部校友高薪排名以及畢業生就業率排名，中原也獲得私立綜合大學第一名榮譽。

更不易的是，中原連續5度獲得每兩年由中國工程師學會頒發的「產學合作績優獎」，連續6年獲得教育部私立大學獎補助經費首獎，說明中原大學全力推動全人教育有成。

甫獲中華民國通識教育學會頒贈第一屆「通識教育榮譽獎章」終身成就榮譽獎的張光正認為，天、人、物、我是中原大學通識教育的核心價值；與專門教育不同的是，通識教育有平衡作用，特別是跨領域學習遭遇瓶頸時，通識教育讓學生從不同角度思考、解決問題，進而重視人的價值、本性。例如音樂、科技、文化、歷史、建築、美學等，透過跨領域視角思考問題，對學習有絕對正面幫助。

張光正常說，學生的光，老師看得見；老師的光，上帝看得見；校友的光，世界看得見。他以中原大學廁所全部由蹲式改為坐式，每間廁所都放有衛生紙這件小事為例，說明這就是對人的基本尊重，也彰顯學校養成教育的重要。發展全人教育不是喊喊口號，而是中原大學的核心價值，也是學生的核心競爭力。

張光正認為，中原除發展傳統五倫，更強調第六倫，即尊重陌生人，發展健康的人際關係。他表示，學校相當重視學生品格教育的養成，這點從學校創校63年來全校禁菸，不但是全台大專院校唯一，也是對人尊重的表現。中原大學7個學院專業倫理課程必修，也是全台唯一，簡單來說，品格教育的發展就是養成純淨校風，這點對推動全人教育有長遠影響，也可從中原大學在各項評比排名，及校友對母校向心力一窺端倪。

(中國時報)

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