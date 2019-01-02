超過80歲 腰椎手術也OK

2019年01月02日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

脊椎問題經常困擾年長者，需要開刀治療時更是心生恐懼，林口長庚針對38位年齡超過80歲且接受過腰椎手術的病患做回溯性研究，結果發現其骨融合達成率約82％，與65～79歲對照組病患的89％差不多，顯示年齡本身不是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，只要適當評估與準備，80歲以上長者也可經由手術來改善生活品質。

85歲陳爺爺有高血壓病史，下背痛併下肢坐骨神經痛已經10多年，起初症狀輕微，但80歲之後症狀加劇，走不了3分鐘就因為下肢痠麻需要休息，經X光檢查為第四、五腰椎滑脫，核磁共振檢查確診為第四、五腰椎脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，需要開刀治療。

林口長庚骨科主治醫師廖振中表示，陳爺爺和家人頓時陷入兩難，既擔心脊椎手術風險，又不希望陳爺爺繼續活在疼痛的日子裡，經與醫師討論後，決定接受「腰椎後位減壓融合骨釘固定手術」，手術至今超過2年，以「視覺類比量表」評估疼痛狀況，10分最痛、0分為完全不痛，結果陳爺爺下背痛從術前7分進步至1分，下肢疼痛感從術前7分進步至0分，現在陳爺爺可以每天早上健走超過30分鐘而不需要休息，過著正常的退休生活。

廖振中指出，像陳爺爺的例子在脊椎門診裡不少見，但年長者常會問，「我活到這麼大歲數開刀好嗎？」尤其是脊椎手術，通常會害怕手術不成功造成癱瘓。由於台灣民眾平均壽命逐漸加長，需要接受脊椎手術的年長者恐將增多，醫師也會遇上越來越多病患有相同疑問。

廖振中表示，從這項研究顯示，年齡本身不是接受腰椎減壓鋼釘融合手術的禁忌，年齡的意義代表病患可能有較多內在疾病的可能性，但經過適當治療與完善術前準備與計畫，仍是可以克服達成的。

(中國時報)