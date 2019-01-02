挨轟變相漲價 鼎泰豐承認換蝦

友善列印
中國時報
／台北報導

深受國內外食客喜愛的排隊名店鼎泰豐深陷「換蝦風波」，有民眾指出，過去鼎泰豐在餐點中使用的蝦子是成本較高的野生劍蝦，但最近去用餐卻發現被默默換成價格較低廉的養殖白蝦、沙蝦，導致料理走味，憤而向媒體爆料，直批根本是變相漲價。

鼎泰豐去年6月才對近70項產品做了2年以來最大規模的調漲，其中番茄豆腐蛋花湯大漲37％，1碗價格220元而引發討論，當時鼎泰豐表示短期不會再漲；如今卻在未告知消費者的情況下，以低價蝦取代高價蝦。鼎泰豐表示確有此事，並解釋是因劍蝦供應不足，才自2018年11月起全面改用白蝦、沙蝦，未來供應量若足夠才將考慮用回劍蝦。

其實，因近年全球暖化問題愈趨嚴重，許多漁獲產量都受影響而下滑，量少自然價高，拿這次「換蝦風波」的劍蝦來說，農委會漁業署統計顯示，2014年劍蝦產量還有1236噸，但到2017年卻剩不到3分之1、僅有406噸。不過即便如此，店家維持原價，卻隱瞞消費者改用較廉價的蝦種替代，才是引發顧客怒火的主因。

劍蝦與白蝦、沙蝦究竟有何差別？有業者指出，劍蝦普遍身長約5至8公分，而白蝦與沙蝦身形差不多、約10至13公分；劍蝦個頭較小，但口感更濃、香、甜，對經常吃蝦的饕客來說，一吃便能分辨出滋味的差異；三者之間，劍蝦價格最高，其次通常是沙蝦、白蝦，劍蝦與白蝦的價差可多達1倍。

(中國時報)

超過80歲 腰椎手術也OK

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。