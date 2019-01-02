挨轟變相漲價 鼎泰豐承認換蝦

2019年01月02日 04:10 中國時報 何書青 ／台北報導 ／台北報導

深受國內外食客喜愛的排隊名店鼎泰豐深陷「換蝦風波」，有民眾指出，過去鼎泰豐在餐點中使用的蝦子是成本較高的野生劍蝦，但最近去用餐卻發現被默默換成價格較低廉的養殖白蝦、沙蝦，導致料理走味，憤而向媒體爆料，直批根本是變相漲價。

鼎泰豐去年6月才對近70項產品做了2年以來最大規模的調漲，其中番茄豆腐蛋花湯大漲37％，1碗價格220元而引發討論，當時鼎泰豐表示短期不會再漲；如今卻在未告知消費者的情況下，以低價蝦取代高價蝦。鼎泰豐表示確有此事，並解釋是因劍蝦供應不足，才自2018年11月起全面改用白蝦、沙蝦，未來供應量若足夠才將考慮用回劍蝦。

其實，因近年全球暖化問題愈趨嚴重，許多漁獲產量都受影響而下滑，量少自然價高，拿這次「換蝦風波」的劍蝦來說，農委會漁業署統計顯示，2014年劍蝦產量還有1236噸，但到2017年卻剩不到3分之1、僅有406噸。不過即便如此，店家維持原價，卻隱瞞消費者改用較廉價的蝦種替代，才是引發顧客怒火的主因。

劍蝦與白蝦、沙蝦究竟有何差別？有業者指出，劍蝦普遍身長約5至8公分，而白蝦與沙蝦身形差不多、約10至13公分；劍蝦個頭較小，但口感更濃、香、甜，對經常吃蝦的饕客來說，一吃便能分辨出滋味的差異；三者之間，劍蝦價格最高，其次通常是沙蝦、白蝦，劍蝦與白蝦的價差可多達1倍。

(中國時報)