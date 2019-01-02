各國拚速度 台灣釋照延到明年！電信法卡關 5G陷內憂外患

2019年01月02日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

最新國際5G預計商用時間

為5G能順利釋照，《電信管理法》暌違20年大修，但2018年已經過去，卻仍躺在立法院；原訂2019年底釋照，行政院悄悄改為2020年，據NCC官員說明，釋照之後，需要兩三年才能普及，再拖下去，台灣還要等多久？學者表示，台灣5G發展有內憂和外患，若《電信法》也延宕，恐怕台灣在國際5G戰場會損失很大。

日本搶奧運前提供服務

5G的下載速度，幾乎是4G的10倍，世新大學副校長陳清河指出，5G發展如果落後，受到影響的不僅是零件設備等硬體市場，目前台灣在推的內容、數位服務，包括4K、甚至日本明年就要用在冬奧轉播的8K，以及物聯網，和5G發展都緊密相關；在「時間點」上輸給其他國家，台灣國際競爭力將大降，失去更多商機。

為了「搶頭香」，世界各國都卯起來拚5G推行速度：英國2018年3月就第一波釋照，預計2020年商用；日本計畫趕在東京奧運前夕就提供一般使用者的5G服務；美國則預計2019年下半年商用；韓國2018年6月釋照後，三大電信商SKT、KT和LG U+宣布同年12月1日就開始部分地區的5G信號的商用和傳播，為將來的硬體市場奪先機。

台灣國際競爭力將折損

相較之下，攸關5G釋照的《電信法》，卻遲遲卡在立院交委會。NCC曾說明，預定將於2019年6月前完成5G頻譜整備，並最快在2019年下半年釋照；不過，經行政院決議，修改為2020年初釋照。為了5G釋照和商用普及，修法內容納入頻譜共享機制、將電信業者改為登記制，非電信業者也可登記，給予經營彈性，降低市場參與門檻；同時，開放無線電頻率拍賣、公開招標等，業者可以將頻率轉讓或出租，一個頻率可供兩家以上業者使用。

陳清河表示，事實上台灣五大電信業者，在共享頻譜部分共識度不夠，修法以後，也有可能發生電信業者排擠非電信業者的「內憂」問題，不過他認為，對台灣來說最重要的仍是國際競爭力。陳清河建議，首先《電信法》不能再拖，此外，NCC主導的方向並沒有很針對業者膠著的問題，電信業者也應放下己見，去考慮更長遠的發展，如何更快將5G平台建立起來，讓台灣不要在國際5G戰場無立足之地。

(中國時報)