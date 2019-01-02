外資登台鬆綁 8成可事後報備

2019年01月02日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

行政院3日院會將拍板《外人來台投資條例》修正草案，主審的行政院政委陳美伶表示，這次修法將原本管制作為拿掉，大幅鬆綁改採「原則事後報備、例外事前核准」審查機制，大大歡迎外資來台，將外匯管制時期的管制思維框架拿掉。估計未來約八成以上案件均採事後報備。

不過，經濟部提出以100萬美元作為事前或事後依據的門檻，陳美伶認為，應視投資樣態性質而定，不宜以金額為單一門檻，否則新創事業會很難依「事後報備」原則來台，另外若股權交易不涉資金進出也應放寬。經部高層說，未來訂子法時，100萬美元門檻將洽央行意見，不排除有再調高的可能，央行對金額並未很堅持，只擔心資金過大恐影響匯率波動。

行政院周四（3日）院會將拍板《外國人投資條例》及《華僑回國投資條例》修正草案。陳美伶表示，外人投資條例已有近20年未調整，未來不以金額作事前報備或事後核准唯一的門檻標準，主因投審會是以每年外人來台4,000多件，但只有15％約400件審核能量，換算結果額度在100萬美元。

陳美伶認為，若以100萬美元以上作為事前核准門檻，新創企業可能會很難適用，應依案件性質再設計多元門檻，不要用金額作單一門檻標準，例新創企業初期金額不大，但不宜用金額作為門檻；另股權交易不涉資金匯兌，或併購案資金較大時，都應彈性考量放寬，不要以100萬美元作報備與否的單一或唯一標準。陳美伶說，拿掉外匯管制時代框架，歡迎外資來台，有利招商。

不過，這次修法增訂很多罰則，審查會中政院官員認是否會管理過嚴，不利招商。惟經部表示，相關條文均已會商各大商會，並無異議才提出。

高層也說，過去並無行政罰鍰，若外人來台投資未經核准，均逕予撤資，裁罰過重。未來若違反事後報備規定，將處罰鍰6～30萬元；違反應事前核准規定，則處12～60萬元。但僑外投資有價證券，為免影響股市及金融體系穩定，違反證交法相關規定，將重罰24～480萬元。

這次明定，投資負面表列「限制類別項目」，需事前申請許可；為配合聯合國制裁案或國際上反資恐等考量，未來將新增公告「特殊地區」投資人（例如伊朗、北韓或古巴等），不論投資金額多寡，均需事前許可。

(中國時報)