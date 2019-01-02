NCC淪政治棋子 5G發展靠邊站

2019年01月02日 04:10 中國時報 黃有容

面對韓國、日本、美國、英國等國家力拚5G推進速度，大陸也已積極推展，預計在2020年投入商用，台灣在4G推行上已經落後一次，如令面臨5G大戰開打，是否再次喪失競爭力，引起各界擔憂。值此重要關鍵時刻，最重要的《電信管理法》修法，卻遭蔡政府「忽略」，被政治因素踩在腳下，不斷延宕。

國家通訊傳播委員會（NCC）是有關電信通訊和廣播電視等訊息流通事業的最高主管機關，成立目的是使通訊及傳播事業的管理能「超然於政治力影響之上」，沒想到，之前的九合一大選期間，政府緊抓「假消息」等議題，不斷拉NCC出來作為擋箭牌；知情人士大嘆「12年來NCC沒修好半部法」，主委詹婷怡上任後，訂出4年計畫，並完成《數位通訊傳播法》和《電信管理法》草案，致力於完善基礎建設與建構通訊環境，但，當NCC成了政治棋子，5G發展、業界和民眾利益只能靠邊站。

《電信法》修正草案，在2017年下半年會期就進入立法院交委會審查，2018年11月26日，好不容易終於開始逐條審議，惟開始沒多久，卻接到行政院長賴清德要為九合一大選失利結果，在當日早上10點半召開記者會消息；召委陳明文原本宣布「審到第18條」，幾分鐘過後，又改為「審到第12條」就要散會，10點半一到，參與審查的立委就鳥獸散。

2019年已到來，NCC不斷進行5G頻譜的相關法規和規則修訂，也已將第一階段使用頻段整理完畢，但5G的釋照和商用，仍要等《電信法》三讀通過，亦即要不要快、能不能快，都要看執政黨「臉色」，「超然於政治力」的「獨立機關」，在推動產業發展上，竟是如此無力、無奈。

(中國時報)