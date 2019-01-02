核三灰渣輻射超標 屏縣府稱不知

2019年01月02日 04:10 中國時報 林和生 、 王莫昀 ／連線報導 ／連線報導

屏東縣核安監督委員會去年2月針對核三廠內非放射性廢棄物掩埋場進行採樣化驗，採樣結果一切符合規定，但近日卻傳出後續化驗檢測到鈷-60有超標情況，屏東縣政府對相關檢測報告並不知情，強調將盡速召開監督小組會議，重新啟動監督及防範機制。

核三廠副廠長高起指出，去年屏東縣核安監督委員會首次在廠內掩埋場採樣化驗，結果在不同深度土壤分別測得每公斤37.7及40.6貝克的鈷-60，這是屬於生活廢棄物處理後產生的灰渣，此次檢測結果皆符合原能會所訂的每公斤80貝克標準。

但為求慎重起見，廠內又針對相近地點進行不同樣本採樣，結果發現土壤含有每公斤115貝克的鈷-60，已明顯超標；由於鈷-60輻射性極強，會導致脫髮並損害人體血液細胞組織，造成白血球減少，嚴重更將引起血液系統疾病。

高起不諱言，後續採樣屬於廠區內的活動，屏縣府並沒有參與，但強調有將化驗結果告知對方。不過，屏縣環保局長顏幸苑及祕書黃信順聞訊後皆雙雙表示不知情，更一頭霧水指出，當初化驗結果一切正常，怎會有超標一事，似乎透露被矇在鼓裡。不過，台電發言人徐造華指出，經查核，台電去年2月即向屏東縣府環保局與消防局說明過，這中間是否有什麼誤會，會再與縣府釐清。

屏縣府與核三廠互槓已非頭一遭，此次雙方又傳出溝通斷線，顏幸苑表示，依權責劃分，核三廠事務必須由原能會管理，但站在地方政府監督立場，為避免可能的疑慮造成民眾恐慌，最快將於新年後第1個上班日召開核三廠監督小組會議，針對後續改善部分進行檢討與建議。

高起則解釋，過去一般廠內生活廢棄物經焚化爐處理後，依規定輻射值要符合標準才可送至掩埋場，他坦言處理流程並不完善，掩埋前並沒有再次進行檢測，才讓類似情況發生，但後續已經檢討改進。

徐造華指出，核三廠灰渣微幅超出現行標準，是在廠區內的焚化爐與掩埋場，且都已依原能會規定，裝桶儲放廠內，並不會對民眾造成影響，請民眾不必過度恐慌。

(中國時報)