年改影響GDP 0.25％ 衝擊中長期經濟動能

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中國時報
／台北報導

2018年最大事的軍公教年金改革，對消費動能的可能影響曾掀起研究機構的論戰。元大寶華綜合經濟研究院最新研究報告分析，依經濟模型計算，直接影響GDP規模縮減至多0.25個百分點，民間消費將較實施前至多下滑0.47個百分點，且將是分年逐月消化衝擊。

元大寶華綜經院長梁國源指出，年改對經濟成長與民間消費的影響，初步看來尚屬有限，如果退休軍公教人員在職期間有足夠的儲蓄，或有其它財富來源可稍微彌補月退休金的削減，是會有助於減緩年改的直接衝擊，可是，真正衝擊是來自這群高素質人才對政府的失望，對政府作出無言的抗議，情緒引發的外溢效果，削弱中長期台灣經濟成長動能，才是更大的負面因素。

軍公教年改制度已施行6個月，受影響的已退休軍職人員有6,300餘人，舊制身分已退休公務人員有17萬4千餘人，舊制資格已退休教育人員共有15萬2千餘人，三類族群的月退平均減少１萬至3萬7,000餘元，甚至需要從過去的儲蓄中掏出至多1萬5,000元，方能保持原有的消費水準，包括中華經濟研究院、中央大學台灣經濟研究中心等研究單位，普遍把這段期間的內需疲軟究因於此。

元大寶華綜經院對此進行經濟模型推算，假設年改前後平均消費傾向不變，根據受年改影響的退休軍公教人數占2017年總人口比為1.7％推估，並考量公教人員所得替代率採階梯式調降，概估年改全數完成後，民間消費將較年改上路前下降0.1101％～0.4702％。

另一部分，該院指出，換算2017年民間消費是GDP的53％，據此GDP規模將因軍公教年改而直接減少0.0583％～0.2489％，梁國源指出，再納進2017年底投保退輔基金的63萬9千餘名在職軍公教人員，則GDP規模將直接縮減0.0585％～0.2503％。

梁國源提醒，「因小失大，會是最大的可能性！」

(中國時報)

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