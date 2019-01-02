趕2018年終生效 川普簽友台法案

美國總統川普趕在2018年最後一天，簽署《亞洲再保證倡議法》，該法敦促美國總統應定期辦理對台出售防禦性武器，並鼓勵美國高層官員訪台。（美國白宮提供）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國總統川普趕在元旦前1日正式簽署2018年《亞洲再保證倡議法案》（ARIA）生效。未來定期對台軍售、鼓勵高官訪台可能成為既定政策，但是否確實執行，仍將取決於「三軍統帥和外交事務唯一代表」，即總統本人。

陸批違一中、三公報

ARIA去年4月由美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納與參議員馬基、魯比歐共同提出，9月先經外交委員會通過，12月參、眾兩院通過，27日送交白宮簽署。早在眾院通過法案後，大陸國台辦發言人馬曉光就表示，法案涉台內容嚴重違反「一個中國原則」和陸美三個聯合公報，陸方對此堅決反對。

川普簽署ARIA後，白宮隨即針對該法涉台的第205條、第209條發布聲明指出，部分內容涉及對外軍事與外交，或要求行政部門與國際夥伴採取某些外交舉措，白宮對此「表達關切」。白宮認同國會維護美國安全與實力的目標，但相關規定涉及軍事與外交，此為總統專屬憲政職權。

美執行與否取決總統

ARIA第209條「對台灣的承諾」指出，美國支持美台間密切的經濟、政治與安全關係，反對改變現狀的行為，並支持兩岸皆可接受的和平解決方案；第205條的「美國－東協策略夥伴關係」則指，美國應肯定東協與亞洲及其他經濟、政治、安全夥伴的交往價值，包括澳洲、加拿大、歐盟、印度、日本、紐西蘭、挪威、南韓及台灣。

據ARIA對台軍售及官員訪台部分，美國總統應定期對台出售防禦性武器，同時也應依據《台灣旅行法》鼓勵高階官員訪台。法案也重申，基於《台灣關係法》、「六項保證」、美陸三公報，美國政府將落實對台承諾。

府歡迎緊密台美關係

學者分析，美國是在「印太戰略」構想下提出該法案，顯示美方將台灣畫為戰略的一環，不過也有學者認為，ARIA內容雖與歷年《國防授權法》及《台旅法》的內容部分重複，但也讓美陸的競爭關係再度火上加油。

針對ARIA正式生效，總統府發言人黃重諺表示，該法重申對我安全承諾，支持更緊密的台美關係，在《台灣關係法》立法將邁入40周年的此刻，更具相當意義。

(中國時報)

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