陸美建交40周年 習川互致賀信

2019年01月02日 04:10 中國時報 李文輝、呂佳蓉／綜合報導

大陸國家主席習近平與美國總統川普昨日互致賀信，祝賀兩國建交40周年。習近平指出，歷史充分證明，合作是雙方最好的選擇。川普也說，發展合作和建設性的美陸關係是他個人的優先事項。回顧陸美建交時刻，從1971年時任美國國安顧問季辛吉祕密訪陸，到1979年雙方在元旦正式建立外交關係，陸美關係正常化歷經8年風雲變幻之路，而台灣為其中最棘手、最重要的問題。

大陸新華社報導，習近平在賀信指出，陸美建交40年來，兩國關係歷經風雨，取得歷史性發展，為兩國人民帶來了巨大利益，也為世界和平、穩定、繁榮作出了重要貢獻。歷史充分證明，「合作是雙方最好的選擇」。當前陸美關係正處於一個重要階段，陸方高度重視陸美關係發展，願與川普一道，落實好兩人達成的共識，共同推進「以協調、合作、穩定為基調的中美關係」。

川普則指出，多年來，兩國關係取得了巨大發展。「發展合作和建設性的美中關係」是他個人的優先事項。陸美強有力的友誼為兩國在未來數年取得偉大成就奠定了極好的基礎。

據美媒報導，時任美國駐陸聯絡處副主任、後來擔任美國駐陸大使的芮效儉憶起，當時已準備好切斷與台北的關係，也同意終止《中美共同防禦條約》，但美方到最後一刻，即1978年12月16日凌晨才告知台北要斷絕關係。

芮效儉也提到，關於將繼續對台軍售，時任大陸領導人鄧小平很生氣，而時任的美國駐陸聯絡處主任伍德科克說，「這個問題我們解決不了，但是有外交關係總比沒有外交關係能夠更好地處理這個問題」；美方最終也說服了鄧小平。

(中國時報)