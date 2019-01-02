國台辦海協會 同提和平統一

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中國時報
／北京報導

大陸國台辦主任劉結一與大陸海協會長張志軍昨透過2019年第1期《兩岸關係》雜誌向台灣民眾發表新年賀詞。劉結一說，儘管前進路上不可能一帆風順，但大陸完全有信心、有能力戰勝風險挑戰，團結廣大台灣同胞順應歷史大勢，把握時代機遇，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。張志軍則說，每當兩岸關係面臨波折動蕩，總有一種力量推動它穿越險阻，開闢新局，推動新時代兩岸關係沿著正確的方向奮勇前行。

劉結一細數2018年大陸對台灣推出的惠台政策，包括「31條措施」、台灣居民居住證、向金門供水工程等；兩岸民眾來往更加密切，1至11月兩岸貿易額達2090.8億美元（下同；約合6.47兆新台幣），同比增長16％，首度突破2000億；1至11月，台灣民眾赴大陸562.9萬人次，同比增長4％；預計全年將首次突破600萬人次，其中「首來族」約40萬人。

劉結一表示，2019年是中共建政70周年，也是全國人大常委會發表《告台灣同胞書》、和平統一方針提出40周年。實現祖國完全統一、實現中華民族偉大復興，是全體中華兒女的共同願望，是中華民族的根本利益所在。大道之行、人心所向，勢不可擋。

張志軍則表示，回首40年風雨兼程，我們能夠看到，和平總能戰勝對立，開放總能戰勝封閉，融合總能戰勝割裂，交流總能戰勝隔閡，兩岸人民同根一脈的情感交融與利益連結，能夠經受時間的洗禮與考驗。

張志軍表示，歷史是最好的老師，每當兩岸關係面臨波折動蕩，總有一種力量推動它穿越險阻，開闢新局。這種力量源於歷史深處，源於人民期待，源於兩岸同胞心手相連的守望，源於民族復興偉大夢想的召喚。因為存在這個力量，我們才有信心排除干擾，推動新時代兩岸關係沿著正確的方向奮勇前行。

(中國時報)

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