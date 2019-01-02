為習講話暖場 陸媒刊親愛台胞

友善列印
中國時報
記者呂佳蓉／綜合報導

大陸國家主席習近平今天將出席《告台灣同胞書》40年紀念大會並發表講話，《人民日報》海外版昨刊登「《告台灣同胞書》發表40年啦！」與「親愛的台灣同胞」等文，均提及40年前，大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，吹融海峽的堅冰，開啟兩岸發展的新階段。為習近平發表重要對台講話預熱的意圖濃厚。

「《告台灣同胞書》發表40年啦！」一文側重中共中央對台政策方針，以及習近平在對台政策方針上的貢獻，稱大政方針體現民族與國家的利益，陸方主導兩岸關係發展方向，推進和平統一進程。在《告台灣同胞書》40周年之際，兩岸同胞將繼續同心，堅定維護國家主權和領土完整，堅決反對和遏制「台獨」，推動兩岸關係和平發展，共創中華民族偉大復興的前景。

「親愛的台灣同胞」是40年前《告台灣同胞書》開頭稱呼台灣民眾的措辭，該文著墨兩岸經濟與文化方面的民間交流，包含提到台商、台青、台生，以及兩岸半官方機構海基會、海協會在40年間起到的作用。

該文形容，「親愛的台灣同胞」是春風般溫暖的稱呼，吹皺兩岸的鄉愁，吹融海峽的堅冰，也吹開歷史新頁。兩岸親情割不斷、民族大義不容辭，40年證明兩岸和則兩利、分則兩害的真理。

此外，為紀念《告台灣同胞書》發表40周年，大陸國台辦與人民日報社共同舉辦徵文活動，主題為結合自己的親身經歷，講述40年來發生在兩岸民眾的故事，總結40年來兩岸關係發展取得的成果和經驗，展現中共中央對台方針政策，特別是新時代發展兩岸關係的新主張。

(中國時報)

國台辦海協會 同提和平統一 陸財經新政上路 讓利於民

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。