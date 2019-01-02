為習講話暖場 陸媒刊親愛台胞

2019年01月02日 04:10 中國時報 記者呂佳蓉／綜合報導

大陸國家主席習近平今天將出席《告台灣同胞書》40年紀念大會並發表講話，《人民日報》海外版昨刊登「《告台灣同胞書》發表40年啦！」與「親愛的台灣同胞」等文，均提及40年前，大陸全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，吹融海峽的堅冰，開啟兩岸發展的新階段。為習近平發表重要對台講話預熱的意圖濃厚。

「《告台灣同胞書》發表40年啦！」一文側重中共中央對台政策方針，以及習近平在對台政策方針上的貢獻，稱大政方針體現民族與國家的利益，陸方主導兩岸關係發展方向，推進和平統一進程。在《告台灣同胞書》40周年之際，兩岸同胞將繼續同心，堅定維護國家主權和領土完整，堅決反對和遏制「台獨」，推動兩岸關係和平發展，共創中華民族偉大復興的前景。

「親愛的台灣同胞」是40年前《告台灣同胞書》開頭稱呼台灣民眾的措辭，該文著墨兩岸經濟與文化方面的民間交流，包含提到台商、台青、台生，以及兩岸半官方機構海基會、海協會在40年間起到的作用。

該文形容，「親愛的台灣同胞」是春風般溫暖的稱呼，吹皺兩岸的鄉愁，吹融海峽的堅冰，也吹開歷史新頁。兩岸親情割不斷、民族大義不容辭，40年證明兩岸和則兩利、分則兩害的真理。

此外，為紀念《告台灣同胞書》發表40周年，大陸國台辦與人民日報社共同舉辦徵文活動，主題為結合自己的親身經歷，講述40年來發生在兩岸民眾的故事，總結40年來兩岸關係發展取得的成果和經驗，展現中共中央對台方針政策，特別是新時代發展兩岸關係的新主張。

(中國時報)