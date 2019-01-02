陸財經新政上路 讓利於民

北京大興國際機場將於今年9月30日前投入營運。2018年12月29日，隨著清晨第一縷陽光灑在機場航站樓古銅色的屋頂上，寓意「鳳凰展翅」的航站樓呈現出金光燦燦的景象。（新華社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

2019年已至，陸媒昨細數今年一系列大陸國家和民生關切大事，包括大陸建政70周年、海空軍建軍70周年、第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇、新《個稅法》、《電子商務法》實施等。其中多項財經新政的上路，可望讓利於民，例如個人跨境網購年度免稅額由人民幣2萬元提高至2.6萬元，個人所得稅將可享有子女教育等6項專項附加扣除等。

大陸中新社報導指出，今年將迎來中華人民共和國成立70周年，也是解放軍海軍、空軍建軍70周年。大陸國產航母完成海試、殲-20將是吸睛焦點。此外，今年還是五四運動100周年、澳門回歸20周年。

年度大事方面，大陸全國兩會將於3月初舉行，去年成立的新政府將在兩會亮出成績單；全面建成小康社會的關鍵之年將如何規畫，值得關注；還有第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月將在北京舉辦，這是今年度大陸最重要的主場外交；第2屆中國國際進口博覽會11月將在上海舉辦；2019北京世界園藝博覽會將於4月29日至10月7日舉辦。

重大工程部分，北京新機場落成，名稱確定為「北京大興國際機場」，主體和配套工程將於6月30日竣工驗收，9月30日前投入營運；去年12月大陸成功發射嫦娥四號探測器，今年將實現人類首次月球背面軟著陸。「嫦娥奔月」好戲再度上演。

民生方面，大陸新《個稅法》、首部《電子商務法》1月1日起實施，包括個人跨境網購年度免稅額由人民幣2萬元提高至2.6萬元，個人所得稅將可享有子女教育等6項專項附加扣除。此外，對大陸境內生產治療癌症等藥品亟需進口的重要原料將實施零關稅，涉及63個品種。

(中國時報)

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