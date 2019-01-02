建交締造者 卡特投書《華郵》警告！視陸為霸權挑戰者 將陷新冷戰

2019年01月02日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國前總統卡特投書媒體警告，美國把大陸視為「霸權挑戰者」，這種思維可能導致雙方陷入「新冷戰」。由於當前時機敏感，在台灣海峽和南海等地區的任何錯誤判斷都可能升高為軍事衝突，因此他敦促雙方當權者修復雙方關係，還指出美陸最容易合作的地點就在非洲。

誤算將造成全球性災難

現年94歲的卡特上個月31號投書《華盛頓郵報》指，他聽到大陸菁英階級聲稱美國企圖顛覆大陸，美國也認為，尚未轉型為民主政體的大陸會對其生活方式造成威脅，如果雙方官員都抱持這樣的危險觀點，「現代冷戰」爆發不無可能。此外，若發生「誤會、失算，或是未在台海和南海等地區遵守互動準則，就可能升高成為軍事衝突，帶來全球性災難。」

勿藉口國安阻商業活動

卡特認為，美陸貿易戰導致雙方關係惡化，對雙方都有傷害。因此除了目前的90天停戰協議外，美國還應該做2件事，以修補雙方關係。

首先，美國長期以來的抱怨－包括貿易失衡、智慧財產權遭竊、強迫技術轉移，以及美國企業在陸遭遇不公平貿易壁壘－必須快速有效地獲得解決。美陸都不應以「國家安全」為藉口，阻礙對方的合法商業活動。大陸也需要競爭以促成經濟創新成長；「公平互惠的關係」是維持雙方經濟強健的唯一方法。

此外，美國必須認清，「我們無權指揮中國如何治理人民或選舉領導人」。大陸維持經濟成長、滅少赤貧人口和協助其他國家開發等成就，應予祝賀，同時也不應忽視陸方的網路審查、少數族群政策等。這種平衡態度是確保美陸持續合作解決全球棘手問題的關鍵。雖然美陸目前看似矛盾不少，但陸方對朝鮮半島無核化的支持至關重要，北京也可對中東和非洲戰後重建工作、對抗恐怖主義和極端主義、協調其他國際糾紛等提供必要協助。

最易合作的地點在非洲

卡特主張，美國應重返巴黎氣候協定，在環保和氣候變遷議題上與大陸合作，因為對抗全球暖化需要兩國積極參與。他還說，雙方最容易合作的地點就在非洲，因為雙方早已在此攜手對抗疾病、投入基礎建設、維持和平等。非洲國家與其他許多國家一樣，不希望被迫選邊站，雙方的合作也有助兩國克服不信任感、修復關係。

(中國時報)