美陸會建立新經濟關係、國際體系

2019年01月02日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

適逢美中建交40周年，但美陸貿易戰陰影揮之不去，是否會升級為新冷戰備受關注。身為當年美中關係正常化的重要推手，美國前國安顧問、國務卿季辛吉認為，美陸兩國將找到解決貿易爭端的途徑，他並預言美陸談判將產生新型經濟關係、建立新的國際體系。

季辛吉目前擔任「美中關係全國委員會」（NCUSCR）執行副主席。據美國之音（VOA）中文網1日報導，季辛吉在該組織的2018年年會上指出，美陸關係現在正處於極為重要的時刻，兩國間的根本問題並不是雙方能否解決貿易爭端，而是在一個新的國際政治環境中如何共生共存。

他說：「根本問題在於，這兩個偉大的國家能否在一個國際政治的新世界中共同生存，即兩國是否可以界定相互之間的關係，當然在這一關係中會存在分歧，但這一關係的努力目標是超越你輸我贏，這樣的模式強調改善關係的重要性和共同生存的重要性。」

季辛吉表示，這將是歷史上一次獨一無二的出發，美陸兩國將找到解決貿易爭端的途徑，他預言「一個新型的經濟關係將會出現。此外，中國和美國會找到途徑、進行對話，在對話中，他們預期有挑戰，並將其克服。我相信這是可能的。」

季辛吉說，他對美陸雙方領導人抱有希望，雖然「我們面前的實際問題是困難的，但我們面前的機遇是可以首次在世界上創建一個國際體系，其和平與秩序會被所有國家接受。」

但他同時表示，美陸兩國就此達成協議、再出發的時機是有限的，「其他國家正試圖從這場沒有贏家的競賽中獲益。」

季辛吉已95歲高齡，他被稱作北京最推崇的「老朋友」，去年11月初才受大陸國家主席習近平之邀訪問北京。季辛吉也見過美國總統川普多次，外界曾揣測他可能扮演美陸傳話人的角色。

(中國時報)