日澀谷染血 男子駕車衝撞8傷

2019年01月02日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

新年伊始，熱鬧的日本澀谷區原宿卻染恐怖血腥！21歲男子涉嫌駕車逆向進入一條人潮眾多的街道，蓄意衝撞參加跨年活動群眾，造成8人受傷。肇事男性已被逮捕。他先向警方供稱是發動恐攻，後改口說是「對死刑的報復」。

警方指出，1日凌晨12時10分左右，一輛輕型汽車（排氣量約660cc）在靠近JR原宿車站附近從單行道逆向行駛進入竹下通，多人因閃避不及而撞飛。據報，當時汽車時速高達130公里。汽車暴衝大約140公尺，直到撞上一棟大樓才停下來，車頭嚴重毀壞。

竹下通是日本知名流行潮流中心，每天都有世界各地旅客前來遊覽。附近即是明治神宮，元旦清晨有很多參拜民眾與觀光客。

目擊者表示，凶手赤裸上半身，犯案後徒步逃跑，又打傷一名男性路人。20分鐘後，凶手在代代木公園被警員以殺人未遂罪嫌逮捕。嫌犯自稱名叫日下部和博（Kazuhiro Kusakabe），年齡21歲，居住地與職業不詳。

這場事件導致8名19歲到51歲之間的男子受傷，其中一名大學生陷入昏迷，4人傷勢嚴重。

日下部被逮捕後，一開始供稱是「發動恐怖攻擊」，後來改口說，「因為想殺人而去撞人，沒有什麼好辯解的」。有報導指日下部宣稱行凶是對政府死刑制度的報復，亦有指他的目的是「為了報復奧姆真理教成員遭處決」。

肇事車輛是大阪的租賃車輛，並且在後座發現裝有20公升煤油的塑膠桶，日下部被捕時一身煤油味。他說自己是從大阪來的，想用煤油燒了汽車，而且事發當時他一直踩著油門不放。警方據此認為日下部抱有強烈殺意。

(中國時報)