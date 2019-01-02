英火車站恐攻揮刀砍人 3重傷

2019年01月02日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

英國大城曼徹斯特的維多利亞火車站跨年夜驚傳揮刀砍人事件，並造成3人重傷。目擊者聽到歹徒在電車月台行兇時高喊「真主」，傷者包括一名警察。警方表示，男子已遭逮捕，嫌犯犯案動機目前不清楚，但反恐部門已展開調查。恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在事發前一天曾用加密通訊程式Telegram，呼籲極端分子在節慶期間於倫敦威斯敏斯特發動攻擊，在元旦為異教徒帶來「恐慌及痛苦」。

案發於當地時間12月31日晚間9時許，英國廣播公司廣播製作人克拉克剛好人在現場，他表示聽見一名女子淒厲的尖叫聲，然後看見嫌犯手持一把黑柄30公分長的廚房用刀朝他走來，嚇得他幾乎跳軌逃生，在千鈞一髮之際他避開了兇嫌。他直呼：「真的很恐怖。」

38歲的克拉克表示他聽到嫌犯在攻擊前與行兇期間高喊「真主」。嫌犯還撂話說：「只要你們繼續轟炸其他國家，這種事情就會繼續發生。」另一目擊者蕾貝卡指出，她在月台上聽見駭人的尖叫聲後轉身，看見一群人朝她跑來，有人叫她「快點跑」，她於是跳到軌道上奔跑逃命。

外電報導指出，有兩位市民受傷，年約50多歲，一男一女，分別是腹部及臉部受傷，受傷警員則肩膀遭刺傷，3名傷者傷勢嚴重，但沒有性命之虞。

兇嫌被迅速趕往現場的員警以胡椒噴霧和電擊槍制伏，並依謀殺未遂罪名逮捕。火車站事後關閉，警方在場展開調查。

儘管發生疑似恐攻事件，曼徹斯特跨年慶祝活動和煙火秀仍按照原定計畫舉行，但已加強警力維安。

(中國時報)