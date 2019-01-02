綜藝天王簽本票 恐遭北檢追債

法院2012年拍賣秦庠鈺被扣的16件愛馬仕柏金包。（資料照片）

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中國時報
／台北報導
被控吸金136億的秦庠鈺。 （資料照片）
秦庠鈺遭聲請沒收資產一覽表

吸金136億的鼎立集團負責人秦庠鈺，去年9月在泰國被逮，入獄服刑，台北地檢署為追討秦的犯罪所得，已針對秦被查扣的龐大資產，向法院聲請單獨宣告沒收，由於沒收項目包括「綜藝天王」吳宗憲當年向秦借款的2張本票，面額合計5500萬元。若法院日後裁准沒收確定，檢方擬向吳追討5500萬元。

秦庠鈺被控利用互助會及借款投資手法，推出「金圓互助會」等多項投資方案，招募2萬多名會員，自2007年11月起，3年多吸金高達136億6317萬7405元。

追人 秦逃泰國被捕入獄

檢方查出，秦將吸金贓款購買411筆不動產、成立10多家公司，買16個愛馬仕皮包等，另借貸給炒手周鼎炒碩天股票、借款太子汽車許勝發、藝人吳宗憲等人，當年檢調偵辦鼎立案，曾在秦住處查扣吳向秦借款擔保的2張本票。

2012年秦曾向台北地院提出清償計畫，北院裁准秦交保3000萬，限制出境，每周須向派出所報到，要求秦得向吳宗憲、許勝發、周鼎等人追討27億7965萬債務及投資款，但事後不了了之。秦因涉2起吸金案各被判刑3年11月、11年定讞，秦於2016年間棄保潛逃國外遭通緝，逃亡1年多後，去年9月間於泰國落網。

追錢 查扣資產項目繁多

北檢不但「追人」，也「追錢」，為了追討秦庠鈺的犯罪所得，日前已向台北地院聲請單獨宣告沒收秦遭扣押的資產，聲請沒收的項目，洋洋灑灑，包括不動產、帳戶、現金、股票、本票債權、名錶、名牌包，粗估價值數十億元。

其中，檢方聲請沒收的項目，包括藝人吳宗憲過去向秦借款，所簽發面額1500萬、4000萬元的2張本票，檢方認定，這屬於秦犯罪所得的一部分。若檢方聲請沒收確定，檢方即獲取對吳的債權，可提起訴訟向吳追討5500萬，以繳回國庫或償還被害人。

(中國時報)

秦資產日久縮水 柏金包相對保值

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